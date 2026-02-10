Magis TV y Xuper TV. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Las popularidad de las plataformas como Magis TV y Xuper TV fue en aumento debido a que permiten el acceso a canales de televisión, series y películas de manera gratuita. Sin embargo, entraron en el ojo de la polémica en las últimas horas tras su bloqueo en territorio argentino. En el medio de esta situación, nace el debate por una importante pregunta: ¿se pueden enfrentar sanciones por consumir el contenido audiovisual que ofrecen estas aplicaciones?

¿Puedo ir preso si uso Magis TV o Xuper TV?

Desde un punto de vista plenamente jurídico, la respuesta es sí, ya que la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual protege los derechos de autor y contempla sanciones tanto civiles como penales para quienes reproduzcan o distribuyan este tipo de contenido sin autorización.

Es decir, que esta legislación no sólo se aplica a quienes desarrollan o comercializan servicios como Magis TV o Xuper TV: en la teoría, las sanciones también alcanzan a los usuarios que lo consumen, pudiendo enfrentar castigos económicos, como indemnizaciones o multas, e incluso consecuencias penales.

Cabe señalar que de todas maneras, en la práctica, los casos judiciales se vienen centrando en los eslabones principales de este negocio ilegal. Es decir, desarrolladores de las apps, proveedores de IPTV, revendedores de accesos y coordinadores de redes de distribución fueron los principales apuntados por la Justicia, que llevó a cabo causas penales, bloqueos de dominios, allanamientos y detenciones.

Por qué bloquearon Magis y Xuper TV en Argentina

En los últimos días, cientos usuarios argentinos reportaron que tanto Magis TV como Xuper TV dejaron de funcionar, piden abonar una suscripción o bloquearon el acceso a canales locales. Este mal funcionamiento de las plataformas llega tras las medidas judiciales que ordenaron el bloqueo de dominios, servidores e incluso la desinstalación técnica de las aplicaciones en dispositivos Android con IP argentina.

La medida forma parte de una denuncia presentada por empresas audiovisuales por propiedad intelectual y peligro de software malicioso, ya que no eran controladas por ninguna tienda oficial. La Justicia ordenó este bloqueo luego de comprobar que no contaban con los derechos de autor correspondientes.

Además, la situación se enmarca en el acuerdo comercial firmado entre EEUU y Argentina, el cual incluye puntos clave que atacan a la piratería en la región sur:

En primer lugar, un artículo habla de la protección y observancia de la propiedad intelectual y exige a la Argentina “seguir mejorando la aplicación de la ley contra los productos falsificados y pirateados, incluso en el entorno digital”. En tanto, argumenta que existen en el país problemas estructurales vinculados a criterios de patentabilidad.

¿Es peligroso utilizar Magis TV o Xuper TV?

En cuanto a la peligrosidad de estas aplicaciones, no se encuentra confirmada ya que se comercian de manera “ilegal” y fuera de control alguno.

Si bien no hay antecedentes de multas o condenas aplicadas directamente a consumidores individuales en Argentina, expertos en derecho digital advierten que la ley vigente no excluye a los usuarios, por lo que podrían enfrentar sanciones civiles o incluso acciones penales, especialmente si se detecta uso habitual o comercialización de accesos.

En tanto, expertos advierten que operan a través de archivos APK de fuentes externas, de modo tal que esquivan los controles de tiendas oficiales -como Play Store o Apple Store- contra el malware, virus o troyanos que puedan robar datos personales o tomar el control del dispositivo.