Diego Molina, el hombre que se fotografió con el cajón de Diego Maradona. Foto: NA

Diego Molina, el empleado del sepelio que se tomó dos fotografías con los restos de Diego Maradona fue identificado como el líder de la toma, durante los desalojos en La Paternal.

El señalado fue condenado por el delito de “profanación de cadáver humano” y mostrar imágenes íntimas del Diez en el año 2021.

Su participación y qué pasó en La Paternal

El comunicado informó que hasta el momento, tres personas se encuentran detenidas por resistencia a la autoridad, en el marco de la expulsión de cinco domicilios usurpados desde hace más de 26 años.

Diego Molina en la toma de La Paternal. Foto: Captura de video.

Una de las propiedades es de una única dueña y está tomada desde el año 2000, con sentencia firme para el desalojo desde 2009; ya que la propietaria le había permitido a una empleada que viviera allí en 1998 y pocos años después, ocupas tomaron el lugar.

Mientras quienes vivían en el domicilio cuentan con antecedentes, e incluso algunos están imputados y tienen sumarios judiciales, decían que la propietaria era inquilina.

La Guardia de Auxilio clausuró el edificio por peligro de derrumbe a pedido de la fiscalía, que avaló el ingreso de la Policía de la Ciudad y la Red de Atención censó a las personas que estaban en el interior de las casas para ofrecerles soluciones habitacionales.