Gianinna Maradona declara en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: Reuters.

La tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se desarrollará este martes con la declaración de cuatro testigos clave, entre ellos Gianinna Maradona, cuya presentación había sido suspendida en la jornada anterior. “Estamos preparados para lo que venga”, dijo Fernando Burlando, su abogado, en la previa a la reanudación del debate oral en San Isidro.

La expectativa gira también en torno al neurocirujano Leopoldo Luque, quien podría solicitar volver a comparecer para rebatir los testimonios y reforzar su estrategia de defensa.

Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando, en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: NA/Juan Vargas.

La declaración de Gianinna Maradona

La hija del exfutbolista y Claudia Villafañe se presentaría ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Su testimonio es considerado central para reconstruir el contexto familiar y médico en los días previos al fallecimiento del ídolo.

Además de Gianinna, están citados el comisario Lucas Farías, el jefe policial Lucas Rodrigo Borge y el coordinador de la Policía Científica Cristian Méndez. La audiencia comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17, aunque no se descarta que pueda prolongarse debido a la complejidad del caso.

Durante el primer debate -que fue anulado tras la controversia generada por un documental vinculado a la exmagistrada Julieta Makintach- Borge relató que encontró a Maradona en su habitación, cubierto con una sábana y con signos visibles de hinchazón abdominal. Farías, en tanto, describió la escena como impactante, al referirse al cuerpo como un “bulto prominente” al ingresar al dormitorio.

Por todo ello, la defensa de Luque analiza la posibilidad de solicitar careos entre él y algunos de los testigos, a fin de confrontar versiones y cuestionar la credibilidad de los relatos.

Leopoldo Luque. Foto: NA.

Luque, uno de los principales acusados por presunto homicidio simple con dolo eventual, ya había tomado la palabra en la segunda audiencia, donde rechazó las acusaciones y aseguró que Maradona “no agonizó 12 horas” ni presentaba el estado físico descripto por otros testigos. Además, describió su vínculo con Maradona como cercano y afectuoso.

Junto a Luque, también están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Ariel Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de cuidados domiciliarios Nancy Edith Forlini.

Este juicio busca determinar las responsabilidades en la atención médica que recibió Maradona antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.