Un hombre apuñaló y mató a un adolescente en Escobar Foto: NA

Un hombre de 34 años fue detenido por haber apuñalado y matado a su hijastro de 16 en una supuesta pelea con armas blancas en el partido bonaerense de Escobar, en Maquinista Savio. El cuerpo del menor estaba tirado en el patio de su casa y cuando los efectivos policiales intentaron llevarse al aprehendido del domicilio, se generó una riña con los vecinos.

Según informó la policía, el hecho ocurrió en una vivienda de la calle Orquídeas donde el acusado, identificado como Iván Castañeira, sufrió varias heridas cortantes y se encuentra hospitalizado, mientras que el menor Juan Cruz falleció por apuñalamiento.

Un hombre apuñaló y mató a un adolescente en Escobar Foto: NA

Además, las autoridades señalaron que gran cantidad de vecinos se aglomeraron en el lugar e impidieron que el personal policial se retire en primera instancia junto al señalado, arrojaron objetos contra los uniformados y el imputado, por lo que los efectivos pidieron apoyo y se desplegó un operativo de seguridad.

El mismo escrito indicó que intentaron mediar de forma verbal con los vecinos para disuadirlos y que desistan de su actitud. Sin embargo, señalaron que los mismo se volvieron más violentos y debió intervenir el Grupo de Apoyo Departamental de Escobar y Pilar para contener a la multitud.

Los oficiales retiraron al aprehendido y el grupo de personas se abalanzó sobre ellos para impedir el traslado mientras arrojaban más objetos. En tanto, tres mujeres de la multitud quedaron detenidas, identificadas como K.R, de 19 años, E.F, de 40 y F.V de 44. Por su parte, Castañeira fue derivado al Hospital de Escobar donde fue asistido por las lesiones mencionadas.

Muerte en Recoleta: qué reveló la autopsia de la mujer hallada muerta junto a su hijo

Gisela de Yurka, la mujer de 41 años que fue hallada muerta en un hotel de Recoleta junto a su hijo de siete años, tenía once cortes en los antebrazos y dos en el cuello, segun reveló la autopsia.

Fueron hallados muertos en un hotel de Recoleta Foto: Facebook de Gisela

El menor identificado como Gabriel Saru Ovejero y su madre estaban en la bañera de la habitación 306, sin vida, cuando personal del hospedaje ingresó al cuarto porque no habían tenido novedades de los huéspedes que debían hacer el registro de salida.

Albergados en el lugar emplazado en Marcelo T. de Alvear al 1300 desde el pasado 15 de enero, Yurka y Saru Ovejero estaban junto a “un bisturí en una jabonera y dos jeringas de insulina”, según informaron.

Los cortes en el cuerpo de la madre fueron constatados por los peritos oficiales que aún investigan la causa de la muerte de ambos ya que no se observaron ingresos violentados y la habitación no estaba revuelta.