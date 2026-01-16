Encontraron muertos a una mujer de 41 años y a su hijo de 7 en un hotel de Recoleta. Foto: Google Maps

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron encontrados muertos en la bañera de un hotel de Recoleta. La denuncia fue radicada por el personal del lugar luego de que ambos no bajaran a desayunar.

La denuncia fue radicada por el personal del lugar, quienes advirtieron que ambos no bajaron a desayunar ni a hacer el check out.

Noticia en desarrollo...