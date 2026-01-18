Fabiana Edith Gómez, de 42 años, es intensamente buscada por la Policía de Neuquén. Foto: La Gaceta

La Policía de Neuquén y familiares buscan intensamente a Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, hermana del futbolista Marcos “Huevo” Acuña, y se activó un intenso operativo de búsqueda en Zapala luego de que haya sido vista por última vez el viernes 16 de enero por la tarde. La mujer se fue de su casa a las 17.30, nunca regresó y su madre reveló que atraviesa “un serio problema de salud”.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la mujer de 42 años salió de su vivienda en Zapala el viernes a las 17.30. Lo que inicialmente parecía una salida habitual, comenzó a generar inquietud a medida que avanzaba la tarde sin que regresara hasta que la familia decidió radicar la denuncia policial. A partir de allí se activó un operativo de búsqueda de gran escala que todavía continúa sin resultados y que mantiene en alerta tanto a la ciudad de Zapala como al resto de Neuquén.

La Policía de Neuquén activó un intenso operativo de búsqueda. Foto: La Voz

Los Acuña son una familia con fuerte presencia en la localidad zapalina: allí nació el actual lateral izquierdo de River Plate y la Selección Argentina. Una vez que se conoció públicamente que su hermana había desaparecido, numerosos vecinos y allegados se sumaron a las tareas de rastreo, recorriendo sectores rurales y zonas periféricas, además de viralizar el caso en redes sociales para solicitar que quienes pudieran verla o aportar datos se comunicaran con la Policía o con los familiares.

Desde el inicio del operativo, la familia asumió un rol activo y expresó abiertamente la angustia por la situación sanitaria de Fabiana. Según manifestó su madre Sara, la mujer atraviesa “un serio problema de salud”, lo que incrementó la urgencia por ubicarla y asegurar que reciba la atención correspondiente. “Mi hija ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó la desolada mujer en declaraciones radiales.

Al momento de ausentarse, vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. Foto: Diario Río Negro

Buscan a la hermana de Marcos “Huevo” Acuña: la difusión de la Policía de Neuquén

La Policía de Neuquén difundió un pedido de paradero con los datos relevantes del caso: Fabiana fue vista por última vez en su domicilio ubicado en calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala. De acuerdo con la descripción oficial, es de tez trigueña, cabello castaño, ojos oscuros y contextura delgada.

Al momento de ausentarse, vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. Para aportar información, se puede llamar al 101 o comunicarse al número que la Policía de Neuquén difundió en el aviso de paradero: 2942-408862.