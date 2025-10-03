El escándalo del River-Racing: la llamativa disculpa de Adrián Balboa luego de escupir a Marcos Acuña

Después del incidente en un partido caliente por Copa Argentina, emitió un comunicado vía Instagram. Sin embargo, hay una curiosa omisión que los hinchas no dejaron pasar.

El pedido de disculpas de Balboa Foto: @rockobalboa77

Adrián “Rocky” Balboa, delantero de Racing Club, se disculpó a través de sus redes sociales luego de su repudiable gesto en el final del partido contra River Plate, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El jugador de la “Academia” escupió a Marcos “Huevo” Acuña en la cara tras perder un clásico picante en el que no faltaron las emociones.

No fue el único hecho violento de la jornada. Durante el partido resonaron los chiflidos de la hinchada albiceleste contra Acuña, Juanfer Quintero y Maxi Salas. El campeón del mundo fue tratado de “desagradecido” por el cuerpo técnico de Racing y al goleador del partido le arrojaron una zapatilla que devolvió a la tribuna.

La curiosa ausencia en las disculpas de Balboa

El delantero uruguayo cerró su Instagram al finalizar el encuentro y lo abrió el viernes por la tarde para hacer público su arrepentimiento sobre lo que había hecho. Sin embargo, en la publicación no figura el nombre del agredido, Marcos Acuña, ni una referencia directa sobre los hechos. “Quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar”, afirmó el jugador racinguista.

El factor común que une el ensañamiento contra los tres jugadores de “La Banda” es su pasado por el club de Avellaneda. Aunque en épocas distintas, han estado implicados en la historia grande de Racing, y los hinchas consideraron su traspaso como una “traición”.

Santiago Solari y Marcos Acuña. Foto: X @Copa_Argentina

Además, el traspaso de Maxi Salas a River estuvo envuelto en una polémica que desató la bronca entre los dirigentes de ambas instituciones por la supuesta ruptura del “pacto de caballeros” que propició el club millonario al ejecutar la cláusula de rescisión.

Aunque este último se comportó respetuosamente durante todo el partido, incluso sin gritar el gol que le aseguró la clasificación a la semifinal, los jugadores de Racing estallaron contra los de River sobre el final del encuentro al ver a Acuña realizar “jueguitos” con la cabeza frente a la hinchada albiceleste.

Maxi Salas, autor de un gol frente a Racing. Foto: X @Copa_Argentina

El jugador involucrado, Balboa, se expone a una durísima sanción que, en caso de superar las tres fechas de suspensión, deberá cumplir en el torneo local. De esta manera, Racing podría perder un jugador clave para afrontar la última etapa del año.