Fabiana Edith Gómez, de 42 años, era intensamente buscada por la Policía de Neuquén. Foto: NA.

Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, fue localizada este domingo, tal como pudo confirmar TN, luego de haber sido buscada durante varias horas en la ciudad neuquina de Zapala.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer fue encontrada durante la madrugada de este domingo en el marco de un operativo de rastrillaje que contó con la participación de efectivos policiales, en un sector rural de la zona. Tras el hallazgo, fue trasladada al Hospital de Zapala, donde se le realizaron controles médicos generales.

Fabiana Edith Gómez, de 42 años, es intensamente buscada por la Policía de Neuquén. Foto: La Gaceta

Por el momento, las autoridades no informaron mayores detalles sobre su estado de salud, aunque se confirmó que ya está con atención médica. Cabe destacar que la mujer padece esquizofrenia y estaba sin su medicación, por lo que se podía agravar su situación de vulnerabilidad.

Qué sucedió con la hermana del futbolista Marcos “Huevo” Acuña

La Policía de Neuquén y familiares buscaban intensamente a Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, hermana del futbolista Marcos “Huevo” Acuña. Este sábado se activó un intenso operativo de búsqueda en Zapala luego de que había sido vista por última vez el viernes 16 de enero por la tarde. La mujer se fue de su casa a las 17.30, nunca regresó y su madre reveló que atraviesa “un serio problema de salud”.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la mujer de 42 años salió de su vivienda en Zapala el viernes a las 17.30. Lo que inicialmente parecía una salida habitual comenzó a generar inquietud a medida que avanzaba la tarde sin que regresara, hasta que la familia decidió radicar la denuncia policial. A partir de allí se activó un operativo de búsqueda de gran escala y que mantuvo en alerta tanto a la ciudad de Zapala como al resto de Neuquén.

La Policía de Neuquén activó un intenso operativo de búsqueda. Foto: La Voz

Los Acuña son una familia con fuerte presencia en la localidad zapalina: allí nació el actual lateral izquierdo de River Plate y la Selección Argentina. Una vez que se conoció públicamente que su hermana había desaparecido, vecinos y allegados se sumaron a las tareas de rastreo, recorriendo sectores rurales y zonas periféricas, además de viralizar el caso en redes sociales para solicitar que quienes pudieran verla o aportar datos se comunicaran con la Policía o con los familiares.

Desde el inicio del operativo, la familia asumió un rol activo y expresó abiertamente la angustia por la situación sanitaria de Fabiana. Según manifestó su madre Sara, la mujer atraviesa “un serio problema de salud”, lo que incrementó la urgencia por ubicarla y asegurar que reciba la atención correspondiente. “Mi hija ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó la desolada mujer en declaraciones radiales.