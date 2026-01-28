Millonario robo en una concesionaria de Villa Devoto:

Robo en una concesionaria de Villa Devoto. Foto: NA

Un grupo de delincuentes robó una concesionaria en Villa Devoto y se llevaron una valiosa colección de camisetas de fútbol autografiadas.

El hecho ocurrió el domingo en el local de Dalla´s Car, ubicado en la avenida Francisco Beiró al 3300.

Los ladrones sustrajeron un monopatín eléctrico, dos celulares y varias camisetas de fútbol firmadas por jugadores conocidos, al tiempo que el encargado del lugar encontró la puerta de ingreso violentada.

Robo en una concesionaria de Villa Devoto. Foto: NA

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional ordenó la intervención en el caso de personal de la División Hurtos y Robos con el objetivo de dar con el paradero de los prófugos.

La palabra del dueño de la agencia

Luciano Dall Antonio, dueño del local, lamentó el robo de las prendas autografiadas: “Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo”.

En este sentido, precisó que los malhechores “se llevaron todas las camisetas de River y Boca”: “Seguro son las que más pueden llegar a revender”.

No obstante, los fugitivos no robaron la remera firmada por Lionel Messi: “No la deben haber visto porque está dedicada, lo que aumenta el valor”.