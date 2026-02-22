Golpearon brutalmente a un menor a la salida de un boliche en Mendoza:

El Hospital Schestakow, donde fue trasladado el joven atacado. Foto: Gobierno de Mendoza.

Otro hecho lamentable referente a un ataque a un adolescente se registró en Mendoza y, producto de la agresión, el joven de 17 años está en estado crítico de salud.

La madre del menor, quien se encontraba en el lugar de los hechos, aseguró que su hijo fue atacado con una baldosa en la cabeza cuando ya estaba tendido en el piso.

¿Cómo fue la brutal golpiza?

Todo ocurrió a la salida de un boliche en la ciudad de San Rafael. El joven está internado en un hospital de las cercanías, con lesiones graves.

El lamentable episodio tuvo lugar este sábado por la madrugada, en un local bailable situado entre Avenida Balloffett y Braña. El conflicto se originó al interior del boliche y luego se desencadenó en la vía pública, donde escaló hasta la agresión física.

Avenida Balloffett y Braña, la esquina donde se produjo la agresión en San Rafael. Foto: Google Maps.

Según el relato de la madre del adolescente, dos personas atacaron de manera brutal a su hijo mientras este estaba tendido en el suelo e incluso uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con una baldosa.

También, un testigo llamó al 911 y alertó acerca del ataque en el que habría participado un grupo de hombres y mujeres. Según lo informado por el medio Los Andes, de inmediato se presentó personal policial en el lugar, pero los agresores ya se habían dispersado.

Fue la propia madre del adolescente quien trasladó a su hijo en un auto particular hasta el Hospital Schestakow. La víctima llegó con heridas cortantes en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave, motivo por el cual está internado.

Asimismo, las autoridades policiales dejaron constancia de que tanto el joven atacado como su madre habrían presentado un aparente estado de ebriedad en el momento de ser asistidos.

Entretanto, la Justicia ya habría identificado a un hombre mayor de edad como uno de los agresores, mientras que la fiscalía en cuestión dispuso la citación formal de la madre del adolescente afectado para que radique la denuncia correspondiente y se pueda avanzar con las detenciones y la investigación para dilucidar los detalles de lo sucedido.