El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, condenó este jueves el ataque que llevó a cabo Estados Unidos anoche . Foto: EFE

Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron en las últimas horas de este miércoles una instalación militar del sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en “defensa propia”, de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.

A raíz del hecho, Irán condenó el ataque que llevó a cabo en la zona de Bandar Abás y subrayó la determinación de la República Islámica de defender su soberanía nacional e integridad territorial.

La guerra en Medio Oriente no se detiene, con el estrecho de Ormuz como protagonista. Foto: Grok.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó la violación del alto el fuego estadounidense como una “violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, según un comunicado de la cartera.

Al mismo tiempo, Bagaei aseguró que Teherán tomará “todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional e integridad territorial de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, que establece el derecho de la legítima defensa de los estados en caso de ataques.

Irán condena el ataque estadounidense contra el sur del país y avisa que se defenderá

Cómo fue el ataque de Estados Unidos

Estados Unidos atacó anoche lo que calificó como instalaciones militares en el sur de Irán, en la zona de Bandar Abás, y derribó cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos en “defensa propia”, de acuerdo con funcionarios citados por medios locales.

Washington habría llevado a cabo esos ataques al tratarse de una “amenaza” contra el tráfico comercial escaso del estrecho de Ormuz y las naves de la armada norteamericana, de acuerdo con militares citados bajo anonimato por medios estadounidenses.

Barcos petroleros navegan en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó hoy de que respondió a esos ataques con el bombardeo de una base de Estados Unidos en la región, aunque no especificó dónde.

“Esta respuesta es una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, de repetirse, nuestra respuesta será aún más contundente”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado.

El intercambio de ataques se produce cuando Irán y Estados Unidos cumplen tres meses en guerra este jueves, con negociaciones en curso para poner fin al conflicto y reabrir Ormuz, clave para el comercio energético mundial.