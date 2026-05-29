Agostina Vega, adolescente desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

Continúa la búsqueda desesperada de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado 23 de mayo en Córdoba, cuya noticia mantiene en alerta a toda la provincia. Y mientras avanzan las tareas de rastrillaje y los operativos para dar con su paradero, la causa incorporó nuevas pruebas.

En las últimas horas, el principal imputado, Claudio Gabriel Barrelier, negó que la joven que aparece en el video difundido recientemente sea Agostina. A través de su abogado defensor, sostuvo que la menor registrada en las imágenes es en realidad su hija de 11 años y explicó que habían salido a comprar cigarrillos y una gaseosa a un quiosco cercano.

Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Foto: NA

La investigación, encabezada por el fiscal Raúl Garzón, permanece bajo secreto de sumario. Sin embargo, las autoridades provinciales confirmaron que la primera hipótesis que manejan los investigadores es que Agostina no salió de la provincia y que se deben concentrar todos los esfuerzos de búsqueda allí.

Aunque se evitaron dar mayores detalles, el fiscal aseguró que tanto la Justicia como la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar encontrar a la menor.

Garzón sostuvo además que cada nueva pista está siendo analizada minuciosamente, mientras continúan los operativos y la recepción de información aportada por testigos y vecinos.

Un video y declaraciones contradictorias, entre las claves de la investigación

Agostina Vega fue vista por última vez durante la noche del sábado 23 de mayo. Según la investigación, la última imagen registrada muestra a la adolescente ingresando a una vivienda de la calle Campillo 878 junto a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido y es considerado el principal sospechoso del caso.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa del detenido. Video: cámara de seguridad.

Las imágenes difundidas recientemente, sumadas a llamados considerados sospechosos y a declaraciones contradictorias, se transformaron en algunos de los principales elementos analizados por los investigadores.

Tras el video difundido, el único sospechoso prestó declaración indagatoria este jueves 28 de mayo en el marco de la investigación en su contra, donde declaró que la menor que aparece en las imágenes es su propia hija de 11 años.

Por su parte, Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor del acusado, aseguró que su cliente continúa detenido en el penal de Bouwer y dio nuevos detalles sobre su declaración, en donde habló sobre el video incriminatorio:“Dijo que es él ingresando con su hija y que está 100% seguro”, afirmó en conferencia de prensa en Tribunales.