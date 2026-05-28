Declaró el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Foto: NA

Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, prestó declaración indagatoria este jueves 28 de mayo en el marco de la investigación en su contra, ya que fue la última persona en ver a la adolescente de 14 años.

El acusado ingresó al Ministerio Público Fiscal cordobés cerca de las 14 luego de que Carlos Nayi, representante legal de la familia, sostenga que tiene conocimiento, por “datos”, de que Agostina se encontraría en su provincia natal y “con vida”.

Cabe recordar que en las últimas imágenes de cámaras de seguridad que se conocieron sobre la menor, se la puede ver mientras ingresa al domicilio de Barrelier junto a él.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa del detenido.

Por su parte, Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor del acusado, aseguró que su cliente continúa detenido en el penal de Bouwer y dio nuevos detalles sobre su declaración, en donde habló sobre el video incriminatorio: “Dijo que es él ingresando con su hija y que está 100% seguro”, afirmó en conferencia de prensa en Tribunales.

Según el letrado, Barrelier aseguró haber reconocido a la niña que aparece junto a él en el video por la vestimenta que llevaba puesta y sostuvo que se trataba de su hija de 11 años.

El detenido por la desaparición de Agostina Vega habló de su relación con la menor

Sánchez del Bianco indicó además que su cliente hizo memoria durante la declaración y sostuvo que el episodio mostrado en video habría ocurrido después del encuentro con Agostina.

Según el letrado, cuando Barrelier salió del domicilio, le dijo a su pareja que iba a comprar cigarrillos y le pidió dinero. Al regresar, le contó lo sucedido con la menor, discutieron y luego volvió a salir con su hija para esta vez sí ir a comprar.

El defensor reiteró que su cliente nunca negó haber estado con la adolescente la noche de la desaparición. Según explicó, Agostina lo habría contactado para pagar el remis que la trasladó hasta barrio Cofico. “El encuentro existió y él le pagó el viaje porque a ella no le alcanzaba el dinero”, explicó.

El acusado indicó que ambos caminaron por la zona hasta que apareció un auto rojo, en el que la menor se habría retirado hacia la casa de un amigo, hipótesis todavía no pudo ser corroborada por la investigación.

Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba. Foto: redes sociales.

En cuanto al vínculo entre ambos, el abogado indicó que Barrelier mantenía relación con la madre de Agostina por una relación sentimental pasada y que ese mismo día habían compartido un cumpleaños.

Sánchez del Bianco insistió en que su defendido “no sabe dónde está Agostina” y remarcó que continuará detenido mientras el fiscal define su situación procesal.