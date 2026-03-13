Simulacro de la Corte Suprema en Comodoro Py Foto: Corte Suprema de justicia

En una jornada destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres, la Corte Suprema de Justicia de la Nación coordinó un simulacro de siniestro aéreo en el playón de los Tribunales de Comodoro Py durante la jornada del viernes 13 de marzo. El ejercicio permitió evaluar la efectividad del Plan Director de Emergencias de la Ciudad en un escenario de alta complejidad.

La actividad, que comenzó tras el cierre de la atención al público, recreó el accidente de un helicóptero en las inmediaciones del edificio. Con una duración total de 35 minutos desde la alerta hasta la última evacuación, el operativo involucró a fuerzas federales, organismos de la Ciudad y dependencias forenses bajo la supervisión del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña.

Simulacro de la Corte Suprema en Comodoro Py Foto: Corte Suprema de Justicia

La hipótesis de conflicto planteó un saldo de 20 heridos y 10 fallecidos. El despliegue incluyó:

Identificación avanzada : Se utilizó el sistema de pulseras de clasificación Triage con código QR, permitiendo el seguimiento digital de los afectados desde el lugar del impacto hasta su llegada a hospitales públicos.

Operativo forense : Defensa Civil instaló una unidad para el manejo de víctimas fatales, donde la Policía Científica realizó la identificación preliminar y fotografía forense antes del traslado a una morgue sustituta en el Cementerio de la Chacarita.

Rastreo y seguridad: La División K9 de Bomberos inspeccionó el edificio judicial en busca de sobrevivientes o posibles artefactos explosivos.

Simulacro de la Corte Suprema en Comodoro Py Foto: Corte Suprema de justicia

Un punto clave del simulacro fue la activación del Centro Cultural Carlos Gardel como sede de asistencia integral. Allí se ensayó la recepción de familiares, brindando soporte psicológico, orientación judicial y administrativa, y canalizando la información oficial para evitar el caos informativo.

Simulacro de la Corte Suprema en Comodoro Py Foto: Corte Suprema de Justicia

Este ejercicio responde a la Acordada 36/2007 de la Corte Suprema, una normativa nacida tras la Tragedia de Cromañón y puesta a prueba en hechos reales como la Tragedia de Once. Según informaron desde la Secretaría de Administración de la Corte, el objetivo desde 2024 es optimizar la infraestructura de la Morgue Judicial y el Cuerpo Médico Forense para garantizar una respuesta humana y eficiente ante eventos críticos.