Encabezó su primera reunión como ministro de Justicia. Foto: Cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia

Juan Bautista Mahiques se reunió en el Palacio de Justicia con los magistrados de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa institucional. El ministro de Justicia llevó adelante la reunión que tuvo como eje prioritario normalizar el funcionamiento del sistema federal mediante la designación de jueces, fiscales y defensores en todo el país frente a las más de 300 vacantes.

El Ministerio de Justicia ratificó ante el máximo tribunal el envío de los pliegos al Senado para cubrir más de 300 vacantes estratégicas. Actualmente, la operatividad judicial se encuentra comprometida debido a una estructura incompleta que depende en gran medida de subrogancias, una deuda estructural que el oficialismo busca saldar para reducir los retrasos en los procesos.

Juan Bautista Mahiques Foto: Dólar Hoy

El encuentro se produjo en un clima de fuerte contenido político minutos después de la jura de Santiago Viola como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de estrecha confianza de Karina Milei, asumió la Secretaría de Justicia y tendrá la tarea de representar al Gobierno en el organismo encargado del control y selección de magistrados, presidido por el propio Rosatti.

Acompañaron el acto figuras clave del oficialismo los diputados Gabriel Bornoroni y Sebastián Pareja y los senadores Nadia Márquez y Juan Carlos Pagotto, quienes subrayaron el respaldo legislativo a la nueva conformación del Consejo. Además de los nombramientos, las partes analizaron la implementación del sistema de conjueces como herramienta de emergencia para garantizar que ningún tribunal quede paralizado por licencias o impedimentos de sus titulares.

Según el comunicado oficial, tanto el Ministerio como la Corte coincidieron en la necesidad de:

Reforzar la coordinación institucional respetando las competencias de cada poder.

Sostener la independencia judicial y garantizar la seguridad jurídica.

Preservar el pleno respeto al Estado de derecho en el marco de las reformas estructurales que impulsa el Ejecutivo.

Juan Bautista Mahiques sobre el Caso $LIBRA: “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”

Juan Bautista Mahiques se refirió por primera vez al Caso $LIBRA y las últimas revelaciones. El ministro de Justicia advirtió que “es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”, subrayó que el caso se encuentra bajo investigación judicial y que únicamente los jueces a cargo del expediente son quienes pueden establecer responsabilidades.

La Justicia argentina halló nuevas evidencias que complican la situación de Javier Milei en el Caso $LIBRA por la criptomoneda fallida. De acuerdo a lo informado por La Nación, las autoridades judiciales accedieron a una serie de mensajes de WhatsApp entre el presidente y el empresario Mauricio Novelli, figura central en el lanzamiento del activo digital $LIBRA, que se desplomó instantes después de recibir el respaldo público del mandatario.

La Justicia argentina encontró mensajes de Whatsapp entre el presidente y empresario implicado en Caso $LIBRA Foto: Cuenta de Instagram de Mauricio Novelli

En un diálogo con Eduardo Feinmann en A24, Mahiques afirmó: “Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso. El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una personas es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”.

“El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial. Es una comisión política (la que investigó en la Cámara de Diputados) pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, agregó.