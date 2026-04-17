Javier Milei Foto: NA

El Gobierno de Javier Milei presentó un recurso ante la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.

“La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”, expresaron desde el Ejecutivo en la presentación.

Los jueces de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Tras ser rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, desde la Casa Rosada insisten en su postura, elevando la presentación ante el máximo Tribunal.

Desde Balcarse 50 se busca tiempo para evitar que el presupuesto anual incurra en déficit.

Paro universitario. Foto: NA

En este contexto, en la mesa política busca impulsar una nueva ley para modificar el costo fiscal de la norma y volver a discutir en el Congreso una salida que con menor ejecución presupuestaria.

La presentación judicial educativa se suma a la realizada sobre la Reforma Laboral. El Gobierno impulsó un per saltum para intentar revertir su suspensión judicial.