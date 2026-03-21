El jardín de Infantes N°903 “Berta Lasalle. Foto: NA.

En la localidad bonaerense de Alejandro Korn, un conflicto entre familias de un jardín de infantes terminó en una fuerte acusación contra una madre, señalada por haberse apropiado de una suma cercana a $1.500.000 destinada a la compra de buzos de egresados de un grupo de alumnos.

El hecho involucra al Jardín de Infantes N°903 “Berta Lasalle”, donde la mujer apuntada cumplía el rol de “tesorera”, encargada de administrar el dinero que aportaban las familias para la confección de las camperas de fin de ciclo. Según relataron los padres, la situación salió a la luz cuando la sospechosa no realizó la transferencia correspondiente a la tercera cuota acordada con la empresa proveedora.

La excusa: su celular fue bloqueado

Frente a los reclamos, la mujer habría presentado comprobantes de pago presuntamente falsos y argumentado que su teléfono había sido hackeado, intentando justificar la falta de cumplimiento con los pagos. Sin embargo, esta versión comenzó a generar dudas entre los padres, quienes decidieron contactar directamente a la empresa encargada de la confección de las prendas.

La mujer dejó de responder los mensajes de WhatsApp. Foto: Unsplash.

De acuerdo con el testimonio de una de las madres, la respuesta de la firma confirmó las sospechas: solo se había abonado una seña inicial de $45.000, sin que se registraran los pagos posteriores. A partir de allí, el grupo de familias comenzó a profundizar las averiguaciones.

La situación escaló cuando los padres se presentaron en el domicilio de la mujer ante la imposibilidad de contactarla. Según relataron, en ese momento la acusada habría admitido que utilizó el dinero. Además, se difundieron versiones sobre la presentación de comprobantes con inconsistencias, como diferencias en los datos bancarios y la ausencia de elementos de validación habituales en transferencias digitales.

El conflicto generó indignación entre las familias afectadas, que esperaban con entusiasmo la entrega de los buzos de egresados como parte de un momento significativo en la vida escolar de sus hijos. La pérdida del dinero no solo implicó un perjuicio económico, sino también un fuerte impacto emocional, al frustrar una tradición compartida por toda la comunidad educativa.

Hasta el momento, el caso continúa generando repercusión entre los padres, quienes evalúan los pasos a seguir frente a la situación.