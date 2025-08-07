Caída de natalidad en China: la medida educativa para incentivar los nacimientos

El gigante asiático busca fomentar el aumento de la natalidad, tras tres años de caída consecutiva.

Niños asiáticos en preescolar. Foto: Pexels

China atraviesa un contexto complejo en cuanto a la caída de natalidad. En los próximos meses, entrará en vigencia la eliminación del pago de tasas del último año de educación preescolar, algo que tiene como objetivo abaratar los costos de crianza en el país.

Guo Tingting, viceministra de Finanzas, indicó que esta política abarcará a todos los alumnos del último año del jardín e impactará sobre 12 millones de niños de China. Esta medida será para instituciones públicas y privadas, aunque en este caso se ajustará a los precios de referencia de los centros públicos de su región.

Cambios en la educación de China. Foto: Unsplash.

El anuncio de hoy da continuidad a una normativa publicada este miércoles por el Ejecutivo chino, que fijó las líneas generales para extender de manera gradual el acceso gratuito a la educación preescolar. El texto estableció como primera fase la supresión del pago de tasas en el tercer curso del ciclo.

Según las disposiciones oficiales, la exención no incluye otros conceptos como la alimentación, el material escolar o los servicios complementarios, que seguirán sujetos a los criterios de cada centro.

La educación infantil no está incluida en el sistema de enseñanza obligatoria en China, que comprende nueve años entre primaria y secundaria.

Niño asiático en preescolar. Foto: Pexels

El acceso a jardines de infancia se rige por una oferta mixta de centros públicos y privados, con diferencias notables en calidad y coste según la región.

La medida se enmarca dentro de los esfuerzos de las autoridades chinas de aumentar la natalidad ante la crisis demográfica que sufre el país.

En esa línea, China anunció a finales de julio la puesta en marcha de un sistema nacional de subsidios al cuidado infantil que otorgará a las familias 3.600 yuanes anuales (unos 500 dólares, 430 euros) por cada menor de tres años, en un intento por aliviar los costes de la crianza.

Estudios, enseñanza, escuela, colegio. Foto: Pexels.

La población china ha menguado durante tres años consecutivos y registra una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo.

En los últimos meses, las autoridades han impulsado políticas para reforzar el apoyo a las familias con hijos, mejorar los servicios de cuidado infantil y promover un entorno “favorable a la crianza”, ante los altos costes y la reticencia de muchas parejas jóvenes a tener descendencia.