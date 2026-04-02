Tiroteo en Almagro. Foto: captura video.

Tres hombres y una mujer resultaron heridos de bala en un confuso episodio dentro de un auto de aplicación que derivó en un tiroteo en el barrio porteño de Almagro. Según trascendió, todos los lesionados debieron ser derivados a diversos hospitales, mientras que el conductor del vehículo se encuentra en grave estado.

El hecho sucedió este jueves por la mañana en el cruce de la avenida Belgrano y la calle Maza, cuando pasajeros compartieron un viaje en un auto de aplicación, según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Pasadas las 08:00 horas, una mujer que es cabo primero de la Policía Federal se subió al vehículo en el barrio porteño de Liniers, en el que ya había dos hombres y una mujer que venían de la localidad bonaerense de Moreno.

Tiroteo en Almagro. Video: NA.

En medio del recorrido, fuentes del caso indicaron de forma preliminar que la agente “comenzó a sentirse descompuesta y solicitó al chofer que detenga la marcha”, pero el sujeto se negó. En ese momento, la mujer creyó que podría estar siendo víctima de algún tipo de ilícito, por lo que efectuó disparos hiriendo a todos los pasajeros.

Tras la llegada de los efectivos, los hombres manifestaron no conocerse entre sí, por lo que se investigan las razones por las que la oficial disparó.

Los heridos son un hombre de 50 años, quien manejaba y que recibió un disparo en el tórax y espalda, otro hombre, de 33, que viajaba en el asiento del acompañante y fue herido en el tórax del lado izquierdo, y ambos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía.

Tiroteo en Almagro. Foto: captura video.

Además, en el asiento trasero, fue herido en la pierna izquierda un hombre de 50 años y una mujer, de 30, que se encontraba en el medio y que recibió un disparo en el brazo izquierdo, pierna derecha y abdomen, y los dos fueron derivados al Hospital Penna.

“El más grave sería el conductor de vehículo con disparo de arma de fuego en el tórax y la espalda”, remarcaron.

La mujer policía quedó detenida mientras se investiga lo ocurrido y en el lugar hubo un operativo del SAME y de la Policía de la Ciudad.