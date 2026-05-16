Juan Martín del Potro, víctima de la inseguridad en Tandil:

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Juan Martín del Potro fue víctima de la inseguridad en Tandil, su ciudad natal, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su casa y robara dinero y diversas pertenencias como trofeos, medallas, joyas y raquetas.

Según las autoridades locales, los ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa, rompieron un ventanal e ingresaron para perpetrar el robo.

Juan Martín Del Potro en el US Open

La madre del ex deportista, Patricia Lucas, se percató de lo sucedido apenas regresó a su hogar y radicó la denuncia correspondiente.

Poco después, el personal policial se hizo presente en la casa, ubicada en el barrio Don Bosco, donde montó un operativo de seguridad, mientras otro grupo realizaba las pericias dentro de la finca.

Juan Martín Del Potro

Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni se recuperaron los objetos sustraídos.

Una vida vinculada al tenis

Juan Martín Del Potro, de 37 años, se retiró en 2022 y es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia.

Del Potro campeón del US Open 2009

Entre los logros más importantes de su carrera aparecen el título en el Abierto de Estados Unidos. en 2009, y además formó parte del equipo que obtuvo la Copa Davis en 2016.

Hoy, alejado de las canchas, Delpo continúa vinculado al deporte. Su más reciente actividad está relacionada al tenis formativo, con su papel de Embajador de Roland Garros Junior.

Junto a Gabriela Sabatini, la Torre de Tandil cumple el rol de acompañar, escuchar y, especialmente, bajar la presión en un mundo donde el deportista se encuentra en muchas ocasiones solo y debe convivir con temores lógicos de un deporte de alta competencia.