El accidente ocurrió en el peaje Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno, mano hacia la provincia de Buenos Aires. Foto: TN.

Un hombre de 41 años murió y un joven de 19 resultó gravemente herido luego de ser atropellados este sábado por la mañana en la autopista Perito Moreno, a la altura del peaje Parque Avellaneda, mano hacia la provincia de Buenos Aires. El conductor responsable escapó del lugar tras el impacto y es intensamente buscado por las autoridades a través de las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió cuando las víctimas descendieron de una camioneta debido a un aparente desperfecto mecánico. Según las primeras reconstrucciones, ambos fueron embestidos por otro vehículo mientras realizaban tareas sobre la banquina.

Las víctimas habían detenido la camioneta sobre la banquina para cambiar un neumático cuando fueron embestidas por otro vehículo.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, las víctimas eran oriundas de Bavio y viajaban junto a familiares rumbo a un encuentro ecuestre en Campo de Mayo.

Cómo ocurrió el accidente fatal en la autopista Perito Moreno

Las víctimas se trasladaban en una camioneta Toyota Hilux blanca con un tráiler enganchado en la parte trasera, donde transportaban cuatro caballos y un equipo de cencerros. Además, otra camioneta acompañaba el recorrido familiar.

Según confirmaron desde la Policía de la Ciudad, el conductor de la Hilux había detenido el vehículo sobre la banquina para cambiar un neumático junto a su hijo cuando fueron embestidos por una Ford EcoSport blanca.

Tras el impacto, el conductor responsable escapó rápidamente en dirección hacia la avenida General Paz, mano a provincia. Desde Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) indicaron que la camioneta que acompañaba a la Hilux tenía las luces balizas encendidas al momento del accidente. Además, precisaron que el vehículo que provocó la tragedia abandonó la autopista por la bajada de Alberdi.

El conductor de una Ford EcoSport blanca escapó tras el impacto y es intensamente buscado por las autoridades.

El dramático operativo del SAME y la búsqueda del conductor

Minutos después del choque, personal del SAME llegó al lugar para asistir a las víctimas. Sin embargo, los médicos constataron que el hombre de 41 años se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

“Lamentablemente, cuando llegamos tratamos de reanimar al señor que sufrió el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo”, declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con TN.

El joven de 19 años fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos. “De acuerdo a las lesiones que tiene, estaría fuera de peligro, pero la peor parte se la llevó el otro señor”, agregó Crescenti sobre el estado de salud del sobreviviente.

Personal del SAME trasladó al joven herido al Hospital Piñero, mientras que el hombre de 41 años murió en el lugar. Foto: NA

Tras el análisis de las cámaras de seguridad instaladas sobre la autopista, la División Autopistas de la Policía de la Ciudad logró identificar el vehículo involucrado en el siniestro.

Ahora, los investigadores trabajan para localizar y detener al conductor que escapó después del atropello. La causa quedó bajo intervención de la UFLA Sur.

Mientras tanto, el tránsito en el sector del peaje Parque Avellaneda permaneció parcialmente reducido durante varias horas para facilitar las tareas periciales y el operativo de emergencia.