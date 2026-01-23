Casi 6 meses sin saber de Loan Danilo Peña. Foto: NA.

El Ministerio de Seguridad subió la recompensa por brindar información útil sobre el paradero de Loan Peña a 20 millones de pesos. El menor está desaparecido desde el 13 de junio de 2024, cuando se encontraba recorriendo un campo con su familia en 9 de Julio, Corrientes.

El Gobierno tomó la decisión de incrementar este monto luego de un pedido del Juzgado Federal de Goya que tiene al hombro la causa con la jueza Cristina Pozzer Penzo a la cabeza de la investigación. La cartera de Seguridad, presidida por Alejandra Monteoliva, justificó esta medida con la Ley 26.538, que autoriza a modificar el monto de las recompensas según la gravedad del delito, la complejidad del caso y el paso del tiempo desde su ofrecimiento inicial.

Loan Danilo Peña. Foto: NA.

Cómo aportar información en la búsqueda de Loan

Quienes tengan datos pueden llamar de forma anónima y gratuita al 134, la línea del Programa Nacional de Recompensas. Desde el Ministerio explicaron que el pago se hará cuidando la identidad de quien aporte la información, y dependerá de una evaluación previa de la Justicia sobre la utilidad de los datos brindados.

El niño llevaba puesta una remera negra con letras rosas que decían “Messi”, un pantalón largo color negro y zapatillas verdes. Físicamente delgado, trigueño, de ojos marrones y pelo corto castaño oscuro. Tiene además la particularidad de una cicatriz en el remolino de la cabeza.

Búsqueda de Loan Danilo Peña. Foto: NA

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, alrededor de las 14:20 horas después de un almuerzo familiar. El expediente señala que había ido a buscar naranjas con otros chicos y tres adultos y desapareció cuando regresaban a la casa, ubicada a 600 metros del lugar.