Falsos certificados de vacunas: allanamientos por maniobras en un centro de salud de Mendoza
La causa se originó por la denuncia de un médico. Se llevaron a cabo operativos en Las Heras y Lavalle.
La Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en Las Heras y Lavalle en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un centro de salud.
Según la investigación, las maniobras consistían en registrar dosis en el sistema oficial sin que fueran aplicadas, lo que permitía emitir certificados de vacunación para personas que no habían recibido las vacunas.
De esta manera, se posibilitaba el cumplimiento de requisitos formales para acceder o mantener beneficios estatales.
La causa se inició a partir de la denuncia de un médico de San Rafael, quien detectó inconsistencias en los registros de vacunación.
Como resultado de los allanamientos, se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares, todos elementos de interés para el avance de la investigación.