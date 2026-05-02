Investigación por falsos certificados de vacunas en centro de salud de Mendoza. Foto: Gentileza Diario Mendoza

La Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en Las Heras y Lavalle en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un centro de salud.

Según la investigación, las maniobras consistían en registrar dosis en el sistema oficial sin que fueran aplicadas, lo que permitía emitir certificados de vacunación para personas que no habían recibido las vacunas.

Investigación por falsos certificados de vacunas en centro de salud de Mendoza. Foto: Gentileza Diario Mendoza

De esta manera, se posibilitaba el cumplimiento de requisitos formales para acceder o mantener beneficios estatales.

La causa se inició a partir de la denuncia de un médico de San Rafael, quien detectó inconsistencias en los registros de vacunación.

Preocupa la baja de vacunación infantil Foto: Freepik

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares, todos elementos de interés para el avance de la investigación.