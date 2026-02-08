Instituto Zaldivar Foto: Instituto Zaldivar

La excelencia médica argentina volvió a ocupar un lugar destacado en la región. En la edición 2026 del prestigioso ranking Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics, elaborado por Newsweek junto a la consultora internacional Statista, una institución mendocina alcanzó el puesto más alto y se consagró como la mejor clínica privada de América Latina en su especialidad. Se trata del Instituto Zaldivar, un referente histórico de la oftalmología, que lidera la clasificación regional tras una evaluación exhaustiva de más de mil centros de salud del continente.

Un liderazgo construido durante décadas

El Instituto Zaldivar, con sede central en la ciudad de Mendoza, ha sido reconocido por su trayectoria, su innovación tecnológica y los resultados obtenidos en cirugías oftalmológicas críticas como la cirugía de cataratas y los procedimientos refractivos. En esta edición del ranking, la institución no solo se quedó con el primer puesto, sino que además consolidó un ascenso sostenido: en la medición anterior había ocupado el tercer lugar.

Fundado en 1959 por el doctor Roger Eleazar Zaldivar, el centro creció bajo la dirección de su hijo Roberto y, actualmente, es conducido por la tercera generación familiar. Su prestigio se reflejó en el desarrollo de técnicas pioneras como las lentes fáquicas ICL y el concepto de Bioptics, un avance que influyó en la oftalmología mundial.

Además, el instituto se destaca por integrar inteligencia artificial en sus procesos clínicos, como la herramienta ICLGuru, capaz de predecir parámetros quirúrgicos con alta precisión a partir de imágenes especializadas, un sistema hoy utilizado en más de 80 países.

Instituto Zaldivar Foto: Instituto Zaldivar

Tres instituciones argentinas en el Top 10

El reconocimiento al Instituto Zaldivar no fue el único motivo de celebración para la medicina argentina. El país ubicó tres centros entre los diez mejores de América Latina dentro de la especialidad oftalmológica:

1. Instituto Zaldivar (Mendoza) – referente absoluto del ranking

5. Hospital Italiano de Buenos Aires – destacado por su enfoque integral, investigación e innovación continua

6. Hospital Universitario Austral (Pilar) – referente de alta complejidad y estándares internacionales de gestión sanitaria

El listado evalúa áreas determinantes como la cirugía de cataratas y la cirugía refractiva ocular, campos donde la experiencia médica, los protocolos de seguridad y los resultados reportados por los pacientes juegan un papel clave.

Otras instituciones argentinas destacadas

La presencia argentina se extiende más allá del Top 10. También fueron reconocidos:

Hospital Alemán – puesto 16

Instituto de la Visión – puesto 20

Hospital Británico – puesto 26

Estos resultados consolidan la posición del país como una referencia regional en salud visual.

Instituto Zaldivar Foto: Instituto Zaldivar

El podio latinoamericano

El ranking se completó con instituciones de renombre internacional:

2.º Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo, Brasil)

3.º Hospital Puerta de Hierro (Zapopan, México)

4.º APEC – Hospital de la Ceguera (Ciudad de México)

Un reconocimiento que fortalece a la medicina argentina

La consagración del Instituto Zaldivar como la mejor clínica de América Latina no solo enaltece a Mendoza, sino que además reafirma la capacidad de la medicina argentina para competir al más alto nivel. Con innovación constante, formación profesional rigurosa y una marcada orientación a la experiencia del paciente, el país se posiciona nuevamente como un referente regional.