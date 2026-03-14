Campanópolis, lugar turístico, La Matanza

Existen destinos que resultan especialmente atractivos para los jubilados que buscan tranquilidad, historia y contacto con la naturaleza, y Campanópolis es uno de ellos. Este sitio de estética medieval, ubicado en el partido de La Matanza a la altura del kilómetro 31 de la Ruta Nacional 3, en González Catán, tiene un encanto particular que suele cautivar a personas de la tercera edad.

Además de su arquitectura llamativa, el lugar posee una historia tan curiosa como el propio complejo, repleto de construcciones, objetos antiguos y piezas recuperadas que parecen sacadas de otra época. Lo que comenzó como un hobby y un proyecto personal terminó convirtiéndose con el tiempo en una visita obligada para quienes disfrutan de paseos al aire libre, la fotografía y los escenarios poco convencionales.

Campanópolis, lugar turístico, La Matanza

Campanopolis, una joya del Conurbano con casi 50 años de historia

Campanópolis inicia su historia a principios de la década del 70 cuando su creador, Antonio Campana, adquiere las tierras tras un litigio con el CEAMSE que en un primer momento había expropiado el lugar. Cuenta su hijo, Oscar, que su padre decidió iniciar este proyecto tras haber superado tres cánceres y como una forma de dejarle algo a generaciones futuras.

Campanópolis, lugar turístico, La Matanza

Campana empezó a recolectar los objetos que incluyen puertas, herraduras, manijas, piedras ventanas, lámparas y postes en remates y tiendas de antigüedades. De hecho, una de las columnas que se exhibe en las afueras la obtuvo en el remate de Galerías Pacífico a principios de los 90.

Campanópolis, lugar turístico, La Matanza

Su edificación pasa por casi todos los estilos: barroco, gótico y romano. Un íntimo de Campana contó que el hombre tenía 10 obreros trabajando en la construcción y él mismo les daba indicaciones sobre donde debían colocar las ventanas, puertas y demás objetos, aun “cuando parecía no tener sentido”. Campana era un nene perdido en su propia pasión, pasaba horas dedicadas a que su sueño vaya tomando forma y se convierta finalmente en lo que todos conocemos como Campanópolis.

Campanópolis, lugar turístico, La Matanza

Pero ¿cómo este proyecto personal terminó convirtiéndose en un lugar turístico de fin de semana y en un set de filmación de películas y comerciales? “La parte turística fue un poco de fuerza mayor porque el emprendimiento tomó una impronta muy importante con muchos metros de pasto para cortar, litros de pintura para pintar y hay que pagar impuestos, sueldos y eso llevó a abrirlo a la gente”, explicó Oscar, quién se hizo cargo del lugar cuando falleció su padre en 2008.

Campanópolis, lugar turístico, La Matanza

Campanópolis, lugar turístico, La Matanza

Su construcción reúne diferentes estilos, todo idea de su creador: Antonio Campana.

Visitas guiada para jubilados en Campanopolis: días, horarios y condiciones para disfrutar de un paseo inolvidable

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