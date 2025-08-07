La excanciller Diana Mondino habló del caso $LIBRA y de los perros muertos de Javier Milei

En una entrevista con la agencia Al Jazeera, y tras varios meses en silencio, Mondino dejó fuertes declaraciones sobre el Presidente argentino.

Diana Mondino. Foto: NA.

Diana Mondino, una de las ex integrantes del equipo de Javier Milei, que fue canciller hasta finales de octubre de 2024, brindó una entrevista a la cadena de noticias Al-Jazeera y dejó varias definiciones sobre el Gobierno, el caso $LIBRA y hasta los perros del Presidente.

“Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, le respondió Mondino al periodista Mehdi Hasan, que le había consultado sobre la publicación del presidente promocionando la criptomoneda que luego se desplomó afectando a varios inversores.

-Hasan: ¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda?

-Mondino: No, no debería haber tuiteado eso.

-Hasan: ¿Por qué cree que lo hizo?

-Mondino: Creo que alguien se lo contó, pensó que era una buena idea.

-Hasan: Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares. Desaparecieron.

-Mondino: Exactamente, exactamente. Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé.

Los perros de Milei

Mondino también fue consultada sobre los perros del Presidente, en un tono sarcástico y provocador: “Cuando era ministra de Asuntos Exteriores, ¿[Milei] siguió más consejos suyos o de sus perros?“, le consultó Hasan.

“En realidad, como estaba trabajando en acuerdos de comercio exterior, nadie me dio ningún tipo de consejo porque teníamos que trabajar con Mercosur”, esquivó la pregunta Mondino.

Luego el periodista volvió al ataque: “¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?”, le preguntó. Pero Mondino quiso relajar la situación y bromeó: “Tal vez tienen un gato”.