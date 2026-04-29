El oficialismo y su apoyo a Adorni

La presencia confirmada del presidente Javier Milei y de su hermana Karina en el palco central no será el único gesto político para con Adorni. A pedido del propio mandatario, todo el Gabinete ocupará los balcones del primer piso del recinto, en una postal más cercana a una Asamblea Legislativa que a un informe de gestión habitual.

También se sumarán senadores del bloque alineado con Patricia Bullrich.

Por supuesto, la oposición pone los ojos en estos gestos y entiende que detrás de todo esto hay una estrategia de exhibición partidaria y militante que desnaturaliza el espíritu del informe.

El trasfondo político explica la magnitud del operativo. La presencia del Presidente y todo su Gabinete en un informe de gestión es un hecho inédito. Todo esto da a entender que no será una jornada más en el Congreso y que el Gobierno se juega buena parte de su imagen en esta jornada.

Asimismo, se definió un esquema de debate acotado para la exposición de Adorni de este miércoles, con intervenciones medidas en el tiempo, pensado para reducir el impacto de los cuestionamientos.

Manuel Adorni.

Según lo acordado, el primer tramo de preguntas quedará en manos de los bloques más pequeños, mientras que Unión por la Patria será relegada al final, en un momento en el que el Gobierno apuesta a que la atención mediática ya no sea tan intensa.

Entre ambos segmentos se ubicará un bloque intermedio destinado a los interbloques Unidos, Fuerzas del Cambio e Innovación Federal.

Tras cada ronda, el jefe de Gabinete dispondrá de 20 minutos para responder. El cierre estará a cargo del titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien brindará un mensaje con tono político para coronar la jornada.