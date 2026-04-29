EN VIVO | Adorni presenta el informe de gestión en la Cámara de Diputados: “Cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura para los argentinos”
El Ejecutivo envió un documento de 1.936 páginas y prepara una puesta en escena con Javier Milei, todo el Gabinete y aliados en el Congreso. Habrá un formato de debate acotado para contener a la oposición en una jornada clave para el oficialismo.
El Gobierno nacional remitió este martes 29 de abril por la mañana a la Cámara de Diputados el informe de gestión del Poder Ejecutivo, en el marco de la presentación que encabezará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para las 10.30. El documento, confeccionado por la Jefatura de Gabinete y denominado “Informe 145”, será defendido por el funcionario en el recinto ante los legisladores. Según trascendió, el texto tiene una extensión considerable: alcanza un total de 1.936 páginas.
Adorni: “Un celular en manos de un preso es un arma”
El jefe de Gabinete se refirió al proyecto que buscará prohibir los celulares en las cárceles. Además, profundizó en torno al plan Manos A La Obra mediante el cual las personas privadas de su libertad aprenden oficios y desarrollan actividades, como la confección de prendas para el personal del Servicio Penitenciario.
“Argentina se convirtió en el país menos violento de América Latina y el Caribe”, dijo Adorni
“Por primera vez en 46 años, este Congreso aprobó la Ley Penal Juvenil. Dijimos que el que las hace las paga y lo estamos cumpliendo. Con esta ley, el brutal asesinato de Kim Gómez provocado por delincuentes menores de edad hoy tendría condena”, expuso.
“A su vez, la tasa de homicidios se ubicó en 3,7 cada 100 mil habitantes en comparación con 2023 4,4 hubo una baja del 17% en estos 2 años. Este hecho transformó a la Argentina en el país menos violento de América Latina y el Caribe”, señaló.
“Por primera vez en 25 años, la tasa de homicidios en Rosario se ubicó en 6,91 cada 100 mil habitantes gracias el despliegue del Plan Bandera, los homicidios se redujeron un 70% en los próximos 2 años y el turismo creció un 20%”, agregó Adorni.
Adorni, sobre el plan económico del Gobierno: “Pasamos del 211,4% de inflación al 31,5%”
“La baja de la inflación tuvo su correlación con la baja de la pobreza: dio 28,2 %, está en su nivel mas bajo en 7 años”, precisó el funcionario público. “Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante”, añadió.
Adorni dijo que en junio de 2026 habrá más de 9000 kilómetros de rutas concesionadas
Comprende los tramos de las Rutas Nacionales 3, 5, 205 y 226 y de las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Ricchieri y Jorge Newbery. Además, se llamó a licitación de la segunda etapa B y de la tercera etapa.
Fallo a favor de YPF: Adorni sostuvo que “fue el más grande contra un estado soberano en la historia de Estados Unidos"
“Fruto de esta gestión, la Argentina obtuvo un fallo favorable en la justicia norteamericana”, expresó en torno al juicio por la expropiación de YPF. Sumado a eso, dijo que es el primer año en que Aerolíneas Argentinas no recibe aportes del Estado.
Adorni dijo que cada recorte en el Estado “es mayor prosperidad futura para los argentinos”
“Les encomendé a todos los ministerios recortar 2% de gastos corrientes. Cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura para los argentinos”, indicó.
“Este ajuste va a ser sostenido en el tiempo porque es la primera vez que logramos aprobar el primer presupuesto con regla fiscal de la historia”, agregó Adorni.
“Haber aprobado un presupuesto de este tipo no solo habla de la responsabilidad de esta gestión sino del cambio de epoca que vivimos los argentinos”, consideró.
Manuel Adorni: “El último dato de la inflación es malo, no nos gustó y lo reconocemos”
El jefe de Gabinete dijo que a pesar de la cifra del 3,4% de aumento de la inflación, el Banco Central sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable.
Manuel Adorni comenzó su informe de gestión en la Cámara de Diputados: "Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie"
“En 2023 la Argentina como país no tenía ningún futuro. Contra este destino nefasto luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie”, introdujo el jefe de Gabinete.
“Estamos devolviendo a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad. La marcha del Gobierno en dos años evidencian resultados contundentes y positivos”, precisó.
Además, realizó fuertes críticas a los bloques opositores.: “Este Gobierno tiene muy en claro que todavía queda muchísimo camino por recorrer, este trabajo está lejos de estar terminado. También sabemos que algunos de los resultados no muestran impacto directo en los ciudadanos: esto se debe a la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda emplearon en plena campaña electoral”, sostuvo.
El Congreso recibió a Manuel Adorni coreando su nombre
Al grito de “Adorni, Adorni”, el jefe de Gabinete ingresó al recinto con el apoyo de Javier Milei, quien lo recibió diciéndole “¡vamos, Manuel!“, luego de haber transitado una seguidilla de causas judiciales.
Milei se mostró junto a Adorni y todo el Gabinete previo al informe de gestión
El presidente Javier Milei junto a miembros del Gabinete, en la previa de la presentación del Informe de Gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso de la Nación.
Milei y el Gabinete respaldarán a Adorni en el Congreso
El presidente y todo el Gabinete de ministros estarán en uno de los palcos mientras el jefe de Gabinete realice su exposición del informe de gestión. Todos ya están en el Congreso.
Así llegó Adorni al Congreso
El jefe de Gabinete arribó cerca de las 9 de la mañana. Bajó de un auto, saludó a una persona e ingresó al recinto.
Adorni está reunido con Martín Menem previo a la exposición de su informe de gestión
El jefe de Gabinete ya está en el Congreso desde antes de las 9 de la mañana y su presentación comenzará 10:30, donde deberá responder más de 2000 preguntas. Antes de la exposición, se encuentra reunido con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
El oficialismo y su apoyo a Adorni
La presencia confirmada del presidente Javier Milei y de su hermana Karina en el palco central no será el único gesto político para con Adorni. A pedido del propio mandatario, todo el Gabinete ocupará los balcones del primer piso del recinto, en una postal más cercana a una Asamblea Legislativa que a un informe de gestión habitual.
También se sumarán senadores del bloque alineado con Patricia Bullrich.
Por supuesto, la oposición pone los ojos en estos gestos y entiende que detrás de todo esto hay una estrategia de exhibición partidaria y militante que desnaturaliza el espíritu del informe.
El trasfondo político explica la magnitud del operativo. La presencia del Presidente y todo su Gabinete en un informe de gestión es un hecho inédito. Todo esto da a entender que no será una jornada más en el Congreso y que el Gobierno se juega buena parte de su imagen en esta jornada.
Asimismo, se definió un esquema de debate acotado para la exposición de Adorni de este miércoles, con intervenciones medidas en el tiempo, pensado para reducir el impacto de los cuestionamientos.
Según lo acordado, el primer tramo de preguntas quedará en manos de los bloques más pequeños, mientras que Unión por la Patria será relegada al final, en un momento en el que el Gobierno apuesta a que la atención mediática ya no sea tan intensa.
Entre ambos segmentos se ubicará un bloque intermedio destinado a los interbloques Unidos, Fuerzas del Cambio e Innovación Federal.
Tras cada ronda, el jefe de Gabinete dispondrá de 20 minutos para responder. El cierre estará a cargo del titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien brindará un mensaje con tono político para coronar la jornada.