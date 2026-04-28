El presidente visitará la ciudad costera el lunes 26 y martes 27 de enero. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno trabaja en retomar las recorridas de Javier Milei por el interior del país y estudia una incursión en el Conurbano Bonaerense. Esta estrategia territorial surgió en un clima de fricción con los mandatarios provinciales debido a la discusión por la reforma electoral y desde Casa Rosada, confirmaron que el objetivo es devolverle al presidente el protagonismo en las provincias, aunque sin un destin definido, ya que por el momento permanece bajo el estricto análisis de la cúpula de La Libertad Avanza.

En los despachos oficiales, señalaron que el mandatario tiene dos citas en agenda dentro de la provincia de Buenos Aires. La primera ya está fijada para octubre en el marco del congreso provincial del partido. La segunda, orientada específicamente al Conurbano, se baraja para los meses venideros, aunque su concreción depende de los ajustes en la hoja de ruta presidencial. Para el oficialismo, este territorio es una pieza clave debido a su caudal de votos y a la determinación de dar pelea por la reelección en 2027.

Este despliegue se produjo mientras la Casa Rosada intenta destrabar la negociación política por la transformación del sistema electoral. El proyecto, remitido al Senado el pasado 22 de abril, contempla los siguientes puntos:

Eliminación de las PASO

Exigencias más severas para la conformación de partidos

La implementación de Ficha Limpia

Ajustes en la Boleta Única de Papel

Nuevas normativas para el financiamiento partidario

El presidente Javier Milei encabezó un a caravana en el centro de la ciudad de Córdoba Foto: Presidencia - NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, es el encargado de aceitar los vínculos con los gobernadores y las bancadas aliadas. En el Gobierno aceptan que la eliminación de las primarias es el eje más conflictivo. De hecho, Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán que se mostró dialoguista con el Gobierno, ya tomó distancia al defender las PASO como un instrumento vital para la organización interna de las fuerzas políticas.

La mirada también está puesta en el mediano plazo. El pasado sábado 25 de abril, Karina Milei lideró un evento en la ciudad bonaerense de Suipacha junto a Santilli y Sebastián Pareja, donde llamó a “ganar la provincia de Buenos Aires” para robustecer la estructura bonaerense. Este plan de presencia federal tiene como antecedente la intención de visitar una provincia por mes e incluso realizar cumbres de ministros fuera de la Capital.

Durante lo que va de 2026, Javier Milei ya registró actividad oficial en el interior y la costa: visitó Mar del Plata el 27 de enero, San Lorenzo (Santa Fe) el 7 de febrero, la Bolsa de Comercio de Córdoba el 16 de marzo y el Foro Económico del NOA en Tucumán el 19 de marzo. Sin embargo, todavía figuran como materias pendientes distritos como Mendoza, Entre Ríos y Chaco, además de otras provincias donde el oficialismo aún no desembarcó oficialmente, entre las que se encuentran Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y gran parte de la Patagonia.

Luz verde para el Gobierno: la Justicia trasladó la demanda de la CGT al fuero contencioso administrativo

La Justicia Federal dio luz verde al pedido del Gobierno y decidió que la demanda de la CGT contra la Reforma Laboral no se discuta en el fuero del Trabajo sino en el contencioso administrativo federal, un cambio de escenario clave para la estrategia oficial. La decisión fue adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que se declaró competente y ordenó al fuero laboral remitir el expediente para continuar allí el trámite del caso.

En su fallo, los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy sostuvieron que, tal como está planteada la acción, el Estado nacional fue demandado en su carácter de legislador y que el reclamo se apoya de manera directa en la Constitución, leyes federales y tratados internacionales.

La causa se originó cuando la central sindical acudió a la Justicia del Trabajo para pedir la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma aprobada por el Congreso.