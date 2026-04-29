Mayra Mendoza. Foto: Prensa Quilmes

Mayra Mendoza analizó la situción socio económica de la Argentina y dejó varios puntos para analizar desde su rol de la oposición.

“No se le puede pedir más esfuerzo a nuestra población. Está todo el tiempo la mamá, el papá, las familias, el jubilado, haciendo como una calculadora mental de qué ajusto, de qué dejo de pagar para poder sobrevivir. Entonces, como decía, la realidad se impone, más allá de que Milei vive en Narnia y se la pasa viajando con la hermana y no se sabe bien para qué. O a veces se entiende un poquito, sí, casi como que está entregando y regalando la Argentina”, inició la intendenta de Quilmes.

“Pero pensando en qué hacemos los que queremos este país, y estamos acá tratando de remarla todos los días para salir adelante, me parece que hay que tomar conciencia que eso, que ese sacrificio que él está pidiendo y que sigue pidiendo, tiene que ver con postergar la propia vida de los habitantes, la propia vida de la familia que ya no pueden disfrutar de un paseo porque tienen que recortar eso, porque no es un gasto tampoco salir a pasear con la familia. Es forma parte también de la inversión de lo que uno hace para poder compartir. Y eso ya no se puede hacer”, continuó.

“Me parece que lo que hay que tomar es conciencia de que este momento es completamente anormal. Y tenemos que, entre todos, entre toda la dirigencia política, poder volver a tener coherencia y normalidad en este país. Hay situaciones que, para mí, son completamente injustas y no podemos hacer como que nada está pasando porque la principal líder de la oposición, quien fue dos veces presidenta de la Nación, presidenta del Partido Justicialista de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está detenida injustamente, porque ella es una mujer inocente y está cumpliendo una condena que es injusta”, aseguró.

Mayra Mendoza. Foto: Prensa Quilmes

“Está completamente alterado todo en nuestro país, porque esa división de poderes que demanda nuestra constitución, hoy no existe, o al menos no existe para algunos sectores. Porque ya lo vemos, Adorni haciendo este circo en el Congreso. Hay un montón de situaciones que escapan a al derecho y a ponerse en función de lo que la ley demanda, del resto de los sectores de la política que, justamente, no somos nosotros. Vos ves a Cristina detenida hoy y a tantos que realmente forman parte de mafias en nuestro país, libres, jugando a las cartas por el mundo. Entonces, esto tampoco puede ser parte de una Argentina que no tome conciencia de que esto no es normal y que, obviamente, tenemos capacidades y potencial para recuperarnos. Pero hay que tener mucha reflexión de la dirigencia política y de la ciudadanía en su conjunto”, consideró.

“Hoy sabemos que las personas que tienen a un trabajo están buscando un segundo trabajo. Salen de su trabajo y se suben a un Uber o se suben a una bicicleta de Rapi para poder complementar algo que tampoco alcanza. Cada vez son más horas de trabajo para no poder acceder a lo mínimo, a lo básico. Esto en las familias trabajadoras que, por supuesto, tiene consecuencias porque uno deja de estar con sus hijos o compartir la vida que todos nos merecemos”, dijo.

“Y hay un sacrificio que todos los días es más cruel. El sacrificio que le pide Milei a nuestra población es realmente cruel, lo que sucede con los jubilados, lo vemos todos los miércoles, pero lo vemos en la vida cotidiana. Todos los miércoles realmente es un acto de patriotismo el que hacen ese grupo de jubilados marcando una agenda que no podemos naturalizar ni normalizar que es que no se respete, que no se protege, que no se defienda a nuestras personas mayores, a los jubilados, a nuestros abuelos”, expresó.

“Y lo escuchaba a Adorni y realmente creo que tiene un nivel de caradurez importante, cinismo totalmente, para hablar más llano es muy caradura. No me parece que sea un acto de valentía, como algunos quieren señalar, tiene un cinismo importante porque hace dos o tres días fue esa cena de la Fundación Libertad, donde había ocho cubiertos, donde había banquetes y sabemos lo que está pasando en la calle y no tienen ningún tipo de pudor ni de vergüenza”, afirmó.

“Hay actos de corrupción en el gobierno de Milei que son evidentes que tienen que ver con situaciones como la del jefe de ARCA, como el que era Secretario y también se fue y otras situaciones como la de Adorni, como la del mismo Milei con la criptomoneda, con Libra, que todavía hay que poder tener las explicaciones que se necesitan de un presidente involucrado en una situación así como la de Karina Milei. Mientras ellos, lamentablemente, ven la posibilidad de gobernar la Argentina como un botín y como un negocio, hoy las familias trabajadoras están cada día peor. Entonces, tenemos que rever esto porque no es normal vivir así. No nos tenemos que acostumbrar a vivir en esta situación”, continuó.

“Milei siempre definió este mismo plan de gobierno, quizás parecía simpática esa modalidad de decir que con la motosierra podía llegar a mejorar algo, yo no encuentro sentido de cómo una motosierra puede mejorar algo, está para romper, para destruir, para herir y para matar. Y hoy esa motosierra se siente en las casas, se siente en el cuerpo de las personas. Para hacerlo gráfico, está efectivamente lastimando la motosierra de Milei, porque cuando decimos que se desfinanció un calendario de vacunación o se desfinanció los remedios para los jubilados o los tratamientos oncológicos o los tratamientos para personas con discapacidad, es realmente muy cruel”, cerró.