El presidente argentino se mostró junto a Juan Carlos de Pablo y Adrián Ravier. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei participa del debate sobre “Keynes y la Teoría General” en el Palacio Libertad -ex Centro Cultural Kirchner- que comenzó a las 19.30 de este martes 28 de abril. El presidente argentino se encuentra junto a Juan Carlos de Pablo y Adrián Ravier.

Luego de haber disertado en la Cena Anual de la Fundación Libertad este lunes 27 de abril, Milei se muestra en el Palacio Libertad y en este caso, será en el marco de un debate vinculado a lo económico para hablar de John Maynard Keynes, el famoso economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX y cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas.

“Keynes hizo muchísimo daño, quiso ser un remedio pero fue peor que la enfermedad. Era un genio, pero del mal”, sostuvo Milei en el inicio de su alocución. "La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no por el dinero. Durante el último semestre del año pasado se desplomó la demanda de dinero y eso se trasladó a los precios, donde hubo un salto”, indicó Milei. “Ahora se está recuperando la demanda de dinero, y si no emitimos, la tasa de interés se va a recuperar”, agregó.

Una por una, las frases más destacadas de Milei durante la Cena Anual de la Fundación Libertad: “Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación”