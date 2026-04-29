Jornada Escuela Segura en Ezeiza. Foto: Captura de video.

Bajo el título “Jornada de Reflexión y Concientización: Escuelas Seguras”, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, encabezaron un multitudinario encuentro, pensado como en el marco de las problemáticas de convivencia y seguridad que han afectado recientemente a las instituciones escolares.

Al tomar la palabra, el Intendente Granados fue contundente sobre la prioridad de su gestión: “Aquí en Ezeiza y en toda la provincia estamos trabajando para que reine la paz, porque entendemos que el ambiente escolar tiene que ser no solo de aprendizaje, sino también de paz. Lo más importante es que todas las áreas —la Justicia, las fuerzas de seguridad, el Municipio y el Poder Legislativo— estamos ocupados en que esto sea así”.

Jornada de escuelas seguras en Ezeiza.

A su turno, el Ministro Javier Alonso explicó la necesidad de intervenir ante los nuevos conflictos que atraviesan los colegios: “Lamentablemente, hace unos días la escuela está siendo asediada por mensajes de odio. No tenemos que generar terror ni pánico, tenemos que ocuparnos, como bien decía el Intendente”.

Finalmente, Granados reafirmó el compromiso de continuar con estas políticas de prevención: “Vamos a seguir trabajando articuladamente para garantizar la seguridad dentro y fuera de nuestras escuelas”.

Jornada de escuelas seguras en Ezeiza.

Un espacio de formación y acción

La jornada contó con una serie de ejes técnicos destinados a dotar de herramientas a docentes, directivos y alumnos: