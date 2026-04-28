El tenso momento que se vivió entre Milei y una persona del público en pleno evento:

El presidente frenó en seco a una persona del público que quiso hablar. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei participa del debate sobre “Keynes y la Teoría General” en el Palacio Libertad -ex Centro Cultural Kirchner- que comenzó a las 19.30 de este martes 28 de abril. Cuando finalizó una parte de su alocución y le cedió la palabra a Juan Carlos de Pablo, una persona del público quiso hablar y el presidente argentino lo frenó en seco.

Luego de haber disertado en la Cena Anual de la Fundación Libertad este lunes 27 de abril, Milei se muestra en el Palacio Libertad y en este caso, será en el marco de un debate vinculado a lo económico para hablar de John Maynard Keynes, el famoso economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX y cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas.

Pasados unos minutos de su alocución, le cedió la palabra a Juan Carlos de Pablo para que continúe con el debate. Sin embargo, el traspaso se vio distorsionado porque una persona del público comenzó a hablar. Si bien desde la transmisión fue casi imperceptible escuchar lo que dijo, se pudo apreciar que le dijo “presidente, escuche, escúcheme...”. Allí fue cuando Milei lo frenó en seco.

El presidente lo frenó en seco y luego el evento continuó sin sobresaltos.

“No es el lugar, maestro, de vuelta. No es el lugar”, lanzó. “Pará, pará...”, irrumpió Juan Carlos de Pablo. “No es el lugar, no es el momento ni el lugar”, reiteró en varias oportunidades. “Profe, por favor...”, sentenció Milei para que de Pablo comience a hablar en lo que fue un tenso e incómodo momento en pleno evento.

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“Keynes hizo muchísimo daño, quiso ser un remedio pero fue peor que la enfermedad. Era un genio, pero del mal”, sostuvo Milei en el inicio de su alocución. "La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no por el dinero. Durante el último semestre del año pasado se desplomó la demanda de dinero y eso se trasladó a los precios, donde hubo un salto”, indicó Milei. “Ahora se está recuperando la demanda de dinero, y si no emitimos, la tasa de interés se va a recuperar”, agregó.

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