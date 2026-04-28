El tenso momento que se vivió entre Milei y una persona del público en pleno evento: “No es el lugar, maestro”
Cuando Milei finalizó una parte de su alocución y le cedió la palabra a Juan Carlos de Pablo en el debate sobre “Keynes y la Teoría General”, una persona del público irrumpió dirigiéndose hacia el presidente, pero no pudo terminar de hablar porque lo frenó en seco. El video.
Javier Milei participa del debate sobre “Keynes y la Teoría General” en el Palacio Libertad -ex Centro Cultural Kirchner- que comenzó a las 19.30 de este martes 28 de abril. Cuando finalizó una parte de su alocución y le cedió la palabra a Juan Carlos de Pablo, una persona del público quiso hablar y el presidente argentino lo frenó en seco.
Luego de haber disertado en la Cena Anual de la Fundación Libertad este lunes 27 de abril, Milei se muestra en el Palacio Libertad y en este caso, será en el marco de un debate vinculado a lo económico para hablar de John Maynard Keynes, el famoso economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX y cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas.
Pasados unos minutos de su alocución, le cedió la palabra a Juan Carlos de Pablo para que continúe con el debate. Sin embargo, el traspaso se vio distorsionado porque una persona del público comenzó a hablar. Si bien desde la transmisión fue casi imperceptible escuchar lo que dijo, se pudo apreciar que le dijo “presidente, escuche, escúcheme...”. Allí fue cuando Milei lo frenó en seco.
“No es el lugar, maestro, de vuelta. No es el lugar”, lanzó. “Pará, pará...”, irrumpió Juan Carlos de Pablo. “No es el lugar, no es el momento ni el lugar”, reiteró en varias oportunidades. “Profe, por favor...”, sentenció Milei para que de Pablo comience a hablar en lo que fue un tenso e incómodo momento en pleno evento.
Las definiciones de Milei en el debate sobre “Keynes y la Teoría General” en Palacio Libertad
“Keynes hizo muchísimo daño, quiso ser un remedio pero fue peor que la enfermedad. Era un genio, pero del mal”, sostuvo Milei en el inicio de su alocución. "La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no por el dinero. Durante el último semestre del año pasado se desplomó la demanda de dinero y eso se trasladó a los precios, donde hubo un salto”, indicó Milei. “Ahora se está recuperando la demanda de dinero, y si no emitimos, la tasa de interés se va a recuperar”, agregó.
Una por una, las frases más destacadas de Milei durante la Cena Anual de la Fundación Libertad: “Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación”
- “Gracias a la Fundación Libertad por la invitación y por este premio y por este privilegio que me estuviera esperando el maestro Benegas Lynch en el escenario. Expreso mi más enérgico repudio por este nuevo intento de asesinato al presidente Donald Trump”.
- “Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo el mundo libre, que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas en las urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley”.
- “Nosotros los liberales cometimos un gran error después de la caída del muro de Berlín de creer que con la mera evidencia alcanzaba. Con la sola caída era suficiente. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruir y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad”.
- “Tomar deuda es inmoral, es pasarle la cuenta, la fiesta, a nuestros hijos y nietos. Es una cosa aberrante. La otra es subir impuestos: es un robo, un ataque a la propiedad. Nosotros hicimos el ajuste y eliminamos más de 24 impuestos”.
- “La economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia. Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico. Y la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%”
- “Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no a la izquierda”.
- “Somos los únicos que sacamos una ley de reforma laboral, somos los únicos que generamos trabajo. Yo soy el único al que no se le modificó el sueldo desde que asumió; soy el presidente que menos gana en América. El ajuste lo pagó la casta”.
- “Siempre se nos acusó cuando mostramos nuestras propuestas de que eso era un problema de la teoría, pero que en la práctica no funcionaba. Hay una frase del prócer Benegas Lynch hijo que es que “no hay nada más práctico que tener una buena teoría. Lo que voy a mostrar es que las ideas de la libertad funcionan. ¿Por qué a los lugares a los que vamos somos tan ponderados? Eso quiere decir que las ideas de la libertad funcionan”.
- “Vamos a derrotar la inflación, la demanda de dinero está subiendo, se está recomponiendo. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación, vamos a ser el país más libre del mundo, el liberalismo va a salir adelante”.