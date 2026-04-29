El megaoperativo policial por la marcha de la CGT este jueves 30 de abril:

La CGT anunció una movilización para el 30 de abril Foto: NA

La CGT moviliza a Plaza de Mayo y el Gobierno prevé un megaoperativo de seguridad con el objetivo de “evitar tensiones” entre los manifestantes y las fuerzas federales. La movilización será este jueves 30 de abril, desde las 15, en la previa del Día del Trabajador y con reclamos contra la situación económica y la reforma laboral.

Aunque el Ejecutivo le bajó el tono a la convocatoria, reconocen desde la mesa chica preocupación por una eventual escalada de tensión en la calle, no sólo en esta ocasión si no también en las marchas anunciadas por en conflicto universitario y por organizaciones sociales. “Les estamos pagando muy poco a las fuerzas federales. No hay margen para más quilombos”, confesaron.

La CGT anunció una movilización para el 30 de abril Foto: NA

Marcha de la CGT: cómo será el operativo de seguridad

En primer lugar, el operativo de seguridad incluirá un vallado en la zona de Plaza de Mayo para evitar el contacto directo entre las columnas sindicales y las fuerzas de seguridad.

También cortarán la circulación en los alrededores, prevén controles en los ingresos a la Ciudad con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y un despliegue de alrededor de 1000 efectivos en colaboración con el gobierno porteño.

En el Ministerio de Seguridad buscan que el operativo funcione como una medida de contención y sostienen que la prioridad será organizar los accesos, proteger los edificios públicos y evitar incidentes que puedan derivar en enfrentamientos. El despliegue estará a cargo del comando unificado que coordina a Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La instrucción política es mantener el protocolo sin aumentar el nivel de confrontación con los manifestantes.

Despliegue policial Foto: Captura de pantalla C5N

Cuál es el contexto de la marcha de la CGT

La marcha se da en un contexto complicado para el Gobierno, el día después de la exposición de Adorni frente al Congreso y en medio de la disputa judicial por la aplicación de la Reforma Laboral. La misma resolvió este martes que la causa le corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo Federal y no a la Justicia del Trabajo, lo cual favorece al Gobierno.

La CGT cuestiona la reforma y advierte que puede escalar la conflictividad. Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, ratificó la movilización del 30 de abril, criticó el fallo que volvió a dejar vigente la reforma laboral y sostuvo que “el clima social va a cambiar” porque “la gente está muy enojada”. En la central, por ahora, no hay un paro general definido, aunque no descartan medidas si se profundiza el conflicto.