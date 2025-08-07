Reflexiones de Antonio Arcuri: “A San Cayetano pedimos esa dignidad que nos confiere el trabajo”

A San Cayetano pedimos pan y trabajo. Cuando pedimos trabajo estamos pidiendo poder sentir dignidad; y en esta celebración de San Cayetano pedimos esa dignidad que nos confiere el trabajo; poder llevar el pan a casa.

Miles de fieles acuden al Día de San Cayetano. Foto: REUTERS

Trabajo, esa T (que junto con las otras dos T: Techo y Tierra) está en el entramado básico de los Derechos Humanos; y “cuando pedimos trabajo para llevar el pan a casa estamos pidiendo poder sentir dignidad”. Las palabras del Papa Francisco contenidas en una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en 2016, descubren con claridad el sentido profundo de la festividad de San Cayetano en el corazón del pueblo.

Porque este Santo es un refugio para los miles de compatriotas que buscan trabajo o quieren preservarlo y en la fe de su acompañamiento y gracia reposa la esperanza de llevar el pan a la mesa familiar en momentos tan difíciles.

Y como el pueblo argentino es agradecido cada 7 de agosto, en su Día, lo recordamos y veneramos.