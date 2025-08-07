San Cayetano: masiva marcha desde Liniers a Plaza de Mayo

Organismos sociales, de Derechos Humanos y sindicales encabezan la movilización con el lema “Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”.

Marcha por San Cayetano Foto: NA

En conmemoración por el día de San Cayetano, se realiza una marcha desde Liniers a Plaza de Mayo bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La misma está encabezada por diversas organizaciones agrupadas en el ‘Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos‘.

Marcha por San Cayetano Foto: NA

Uno de los objetivos más relevantes de esta movilización es visibilizar el rechazo al plan económico llevado adelante por el Gobierno Nacional y “demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”, tal como sostuvo la UTEP, una de las 100 organizaciones que conforman el Frente junto a ATE, la CATT, las dos CTA, y diversos sindicatos de la CGT.

Por su parte, ATE indicó que Javier Milei “ya empezó a ser derrotado en el Congreso” y que, ahora debe suceder lo mismo “en las calles” y “en las urnas”.

Marcha por San Cayetano Foto: NA

Su secretario general, Rodolfo Aguiar, indicó que el Gobierno Nacional “está pasando su peor momento” y que este escenario es propicio para “acelerar” y mostrar el rechazo de los ciudadanos ante las políticas públicas, económicas y sociales que lleva adelante.

“Esta masiva movilización tiene que ser la antesala de un nuevo paro general. Hay condiciones y sobran motivos. Los trabajadores llegamos a esta nueva marcha de San Cayetano más pobres, más endeudados y con la salud más deteriorada que a la del año anterior. El Gobierno sólo se ha dedicado a juntar dólares para pagarle al FMI. Esta gente nos conduce hacia una tragedia”, manifestó.