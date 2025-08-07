García Cuerva, en la misa por el Día de San Cayetano: “Nadie se salva solo”

“Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren”, aseguró el arzobispo.

Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, brindó una misa por el Día de San Cayetano y remarcó que “nadie se salva solo” porque, si bien “la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos”, también es responsabilidad de todos solucionarlo.

García Cuerva señaló además que “no es una situación partidaria” que muchas personas “la estén pasando mal” y remarcó que “nadie elige revolver la basura porque le gusta”.

Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

“Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren”, aseguró el arzobispo.

En la misma línea, García Cuerva señaló que “no podemos desentendernos” de aquellos ciudadanos que “revuelven los tachos de basura buscando algo para comer”.

“No lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad, como el hijo menor de la parábola que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos”, planteó.

Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

Para finalizar, remarcó que, en su día, le pide al Patrono del Pan y del Trabajo, que haga de la Argentina “una casa de reconciliación”, “salir del chiquero de las descalificaciones y del odio” y trabajar en la “reconciliación” entre todos los ciudadanos: “Solo desde allí podremos gestar una sociedad más humana”, concluyó.