Julio Zamora presentó la lista de concejales de Somos Buenos Aires

El intendente de Tigre y candidato a senador encabezó un acto en el Club Rincón.

Julio Zamora Foto: Captura

En un acto multitudinario, el intendente de Tigre y candidato a senador, Julio Zamora, presentó la nómina de concejales y consejeros escolares de Somos Buenos Aires.

“Los que dicen ‘Afuera, Milei’ son los mismos que trajeron a Milei. Son los mismos que bancaron su campaña para que pierda Juntos por el Cambio. Son los mismos que pusieron candidatos en sus listas”, lanzó Zamora en el Club Rincón.

Julio Zamora presentó la lista de concejales de Somos Buenos Aires

Y añadió: “En definitiva, ellos pusieron a Milei como candidato a presidente. Ellos son los responsables de que tengamos un presidente que no mire nada de lo que les pasa a las personas”.

“Fuerza Patria y Milei son lo mismo”, cerró.