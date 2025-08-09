Julio Zamora presentó la lista de concejales de Somos Buenos Aires
El intendente de Tigre y candidato a senador encabezó un acto en el Club Rincón.
En un acto multitudinario, el intendente de Tigre y candidato a senador, Julio Zamora, presentó la nómina de concejales y consejeros escolares de Somos Buenos Aires.
“Los que dicen ‘Afuera, Milei’ son los mismos que trajeron a Milei. Son los mismos que bancaron su campaña para que pierda Juntos por el Cambio. Son los mismos que pusieron candidatos en sus listas”, lanzó Zamora en el Club Rincón.
Y añadió: “En definitiva, ellos pusieron a Milei como candidato a presidente. Ellos son los responsables de que tengamos un presidente que no mire nada de lo que les pasa a las personas”.
“Fuerza Patria y Milei son lo mismo”, cerró.