El vicerrector de la UBA apuntó contra el Gobierno en la antesala de la marcha universitaria:

Marcha universitaria Foto: RTVE

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, denunció que el Ejecutivo busca desacreditar la movilización universitaria y exigió el acatamiento de la ley de financiamiento. Según el funcionario, en la jornada de hoy se manifestarán “miles de personas que votaron a Javier Milei, pero que están en contra de que destruya las universidades públicas” y calificó como una “provocación” los dichos del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sugirió que la protesta posee un trasfondo partidario.

Yacobitti cuestionó la postura oficial frente a las normativas vigentes. “Estamos frente a algo que es muy difícil de entender, frente a un Gobierno que el Congreso sanciona una ley y no la cumple, que vota un presupuesto que después no lo ejecuta. Hoy tenés a los profesores universitarios, que son las personas de máxima capacitación en el sistema público y también en el privado, que tienen que hacer tres o cuatro trabajos porque el salario en los últimos dos años y medio perdió más de la mitad del poder adquisitivo que tenía, el 80% quedó bajo la línea de la pobreza”, sostuvo en diálogo con Radio La Red.

El vicerrector arremetió contra la comunicación del Gobierno y aseguró que “el video que sacó Álvarez es una provocación lisa y llana porque de todas las cosas que dice no hay sola una que sea verdad”. Y agregó: “Lo que pretende es deslegitimar el reclamo. Por supuesto que las universidades siempre nos vamos a sentar en cualquier mesa de diálogo para resolver el problema, porque lo que queremos es que los profesores puedan enseñar y que los chicos estén en las aulas aprendiendo”.

Marcha Federal Universitaria (NA)

Respecto a las instancias de negociación, el referente de la UBA pidió encontrar una salida inmediata. “Necesitamos, si va a haber una comisión, que sea una comisión urgente, que el problema se resuelva ya y que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Porque si en democracia alguien está en contra de algo o quiere manifestar una disconformidad, va al Congreso, consigue una ley, la ley se veta, se consigue una mayoría especial que poquísimas veces se consiguió en la democracia hasta ahora. Después conseguí dos fallos judiciales a favor y así todo el Gobierno dilata el cumplimiento de la ley”, señaló.

Finalmente, Yacobitti anticipó una concurrencia masiva y transversal y remarcó que la protesta excede las banderas políticas. En este sentido, sostuvo que se movilizarán “cientos de miles de personas en todo el país”, incluyendo a sectores que apoyaron electoralmente al oficialismo pero que defienden la educación superior. “Eso está bien, porque esta marcha no es de nadie, es a favor del cumplimiento de una ley que tiene que cumplir el Gobierno, que sancionó el Congreso, para financiar las universidades públicas, ni más ni menos”, concluyó.

Qué dijo el Gobierno sobre la Marcha Federal Universitaria de este 12 de mayo

La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario volvió a escalar en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en Plaza de Mayo. Mientras estudiantes, docentes, autoridades académicas y gremios reclamarán por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, desde la Casa Rosada insistieron en que la movilización tiene un fuerte componente político y ratificaron que continuarán las auditorías sobre las universidades públicas.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezó este lunes una conferencia de prensa junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que defendieron la postura oficial frente al conflicto por el financiamiento educativo. Allí, el Gobierno buscó diferenciar el reclamo salarial docente -que consideró legítimo- de la convocatoria a la marcha, a la que vinculó con sectores opositores.

Acto en defensa del Instituto de Investigaciones Médicas Dr Alfredo Lanari dependiente de la UBA. Foto: Noticias Argentinas

“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros podemos entender, pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política”, sostuvo Álvarez.

Por su parte, Pettovello remarcó que el Gobierno no busca desmantelar la universidad pública, sino transparentar el uso de los recursos estatales. “No estamos en contra de la universidad pública ni queremos cerrar universidades. Queremos que la sociedad entienda cómo se utilizan los fondos públicos”, afirmó la ministra. En ese marco, defendió las auditorías impulsadas por el Ejecutivo y aseguró que continuarán para “desmitificar” el funcionamiento financiero de las casas de estudio.