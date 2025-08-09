Julio Zamora presentó su candidatura para senador de Buenos Aires

Bajo el espacio Somos Buenos Aires, el intendente de Tigre lanzó su candidatura para las elecciones legislativas bonaerenses.

Julio Zamora presentó su candidatura a senador provincial por Somos Buenos Aires. Foto: Captura de pantalla

Julio Zamora, intendente de Tigre, encabezó el acto en el Club Rincón donde presentó su candidatura como senador provincial, correspondiente a la Primera Sección Electoral, por el espacio Somos Buenos Aires.

Zamora anunció que busca implementar un modelo de gestión que esté “basado en la sensatez, el diálogo y la construcción colectiva”. Además, marcó una clara diferencia con el kirchnerismo: “No me fui del peronismo, que abrazo y voy a abrazar toda mi vida. Me retiré del kirchnerismo de Massa y La Cámpora para seguir defendiendo lo que pienso y lo que quiero para mi comunidad”.

Además, se refirió a la alianza de la que forma parte, que incluye distintos dirigentes de distintos espacios políticos: “Me fui con radicales que no quieren perder su dignidad, con dirigentes de la Coalición Cívica, del Partido Socialista y de fuerzas vecinalistas. Creemos que hay otra forma de hacer política en Argentina”.

“No es la mano dura la que tenemos que aplicar. Apliquemos la mano inteligente, con tecnología, con participación ciudadana y con democracia”, explicó, al dar como referencia la protección ciudadana que se desplegó en su partido.

También hubo cuestionamientos para el Gobierno que encabeza Javier Milei: “Este gobierno nacional parece creer que con controlar la inflación alcanza. Pero también hay que mirar el impacto en las personas”. Y marcó: “Los que dicen que somos funcionales a Milei son los mismos que lo trajeron, que bancaron su campaña. Fuerza Patria y Milei son lo mismo”.

“Un voto puede transformar lo que pasa en una escuela, en una comunidad, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Un voto puede transformar el mundo”, expresó con entusiasmo este viernes.

Sobre el cierre, aseguró que “este espacio le ofrece esperanza frente al miedo” a sus electores. Y afirmó también que “lo que logramos sorteando adversidades en Tigre lo vamos a lograr en Buenos Aires”.