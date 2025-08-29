Otermín, intendente de Lomas de Zamora, cruzó al Gobierno: “¿Qué esperaban? ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú?”

Una caravana de campaña encabezada por el Presidente en Lomas de Zamora terminó este miércoles con graves incidentes, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos contra el vehículo que trasladaba al mandatario.

Federico Ortemín Foto: Municipalidad de Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, rechazó este miércoles los hechos de violencia que sufrió la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei en esa localidad, en el marco de la campaña electoral para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Aunque dejó en claro que rechaza los hechos violentos, apuntó directamente contra la organización del acto, al que calificó como “una provocación absurda” en plena avenida Pavón, una de las arterias centrales del conurbano. Según el jefe comunal, el operativo oficialista no fue más que un intento de victimizar a Javier Milei.

En declaraciones a Futurock, Otermín fue categórico: “En primer lugar, quiero expresar el rechazo a cualquier tipo de violencia. Erradicar la violencia como forma de dirimir cualquier conflicto político es muy importante. Estamos frente a este intento nuevamente de mentira y estigmatización”. A la vez, remarcó que el escenario elegido para la caravana no podía tener otro desenlace que la tensión: “¿Qué esperaban que pase? ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú?”.

El intendente aseguró que más allá de los incidentes, lo que predominó fue el descontento popular: “Más que una lluvia de piedras hubo una lluvia de puteadas. Milei y Espert insultaron a una mamá que estaba en la esquina”. Con esa frase, el dirigente buscó relativizar los daños materiales y poner el acento en el malestar social que se expresó de manera masiva al paso de la comitiva presidencial.

Otermín también explicó que al mismo tiempo se desarrollaba la protesta semanal de jubilados en la Plaza Grigera, a la que se sumaron organizaciones de discapacitados. “Había más gente protestando en la plaza contra Milei que en la caravana. Nosotros pedimos que no fueran, pero ¿cómo pedirle a una mamá de un chico discapacitado que no se exprese?”, planteó.

El mensaje de Ortemín en redes sociales

El intendente había publicado en redes sociales un mensaje este mediodía titulado Mensaje a la Comunidad de Lomas, donde advirtió que la caravana libertaria no sería bienvenida en esa localidad.

“La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una ‘’caravana’ del presidente Milei para hoy en Lomas. Resulta absurda la idea de obstaculizar la avenida Yrigoyen un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín”, alertó Otermín.

Mensaje a la Comunidad de Lomas



La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una “caravana” del presidente Milei para hoy en Lomas. Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría… — Federico Otermín (@fotermin) August 27, 2025

Y añadió: “Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia”.

“Para los que quieran expresar su rechazo a Milei, y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, están las urnas el domingo 7 de Septiembre”, manifestó el jefe comunal lomense.