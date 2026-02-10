Chile refuerza su presencia en la Antártida mientras Argentina queda al margen:

La expedición de embajadores extranjeros acreditados en Chile Foto: redes

Chile volvió a mover fichas estratégicas en la Antártida y generó ruido en la región. Una reciente expedición internacional organizada por Santiago, sumada a ejercicios coordinados con el Reino Unido, dejó a la Argentina fuera del escenario y reavivó el debate sobre la presencia nacional en el continente blanco.

Una visita histórica sin Argentina

Embajadores de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica realizaron un viaje de tres días a la isla Rey Jorge, en el Territorio Chileno Antártico. La expedición fue organizada por el Instituto Antártico Chileno e incluyó recorridos por instalaciones científicas y puntos estratégicos. En las publicaciones oficiales se destacó también la presencia británica, lo que subrayó aún más la ausencia argentina.

Cooperación Chile–Reino Unido: ejercicios en paralelo

Mientras se desarrollaba la visita diplomática, las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur realizaron la Operación Austral Endurance, un despliegue militar destinado —según Londres— a garantizar el acceso seguro a la Antártida y cumplir con el Tratado Antártico. Estos movimientos incluyeron vuelos sobre el Territorio Antártico Británico y coordinación logística que contó con apoyo chileno.

Especialistas advierten que esta cooperación consolida una alianza operativa de peso en una zona donde confluyen reclamos superpuestos de Argentina, Chile y el Reino Unido.

¿Por qué Argentina quedó afuera?

No está claro si Argentina no fue invitada o si declinó participar. El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, no asistió y tampoco se conoce si hubo notas de protesta oficiales frente a los ejercicios conjuntos de Chile y el Reino Unido.

Este vacío contrasta con el discurso de soberanía del gobierno argentino respecto de Malvinas y la Antártida. Además, la Dirección Nacional del Antártico enfrenta problemas internos y pérdida de peso estratégico, según múltiples reportes.

Chile avanza con una política antártica de largo plazo

A diferencia de la postura argentina —más fluctuante según los cambios políticos— Chile aprobó su Plan Estratégico Antártico 2026–2030, que articula ciencia, defensa, sostenibilidad ambiental e infraestructura, incluyendo la construcción de un nuevo muelle en Bahía Fildes.

La Antártida. Foto: Pixabay

El tablero geopolítico del “Continente Blanco”

La región vuelve a convertirse en escenario de tensiones:

Chile refuerza alianzas y presencia física.

Reino Unido consolida su logística y operaciones desde Malvinas y Punta Arenas.

Argentina enfrenta demoras en proyectos estratégicos como el polo logístico de Ushuaia y mantiene una presencia institucional debilitada.

Chile aprovechó un momento de debilidad institucional argentina para fortalecer su influencia en la Antártida, estrechar vínculos con potencias aliadas y enviar un mensaje claro sobre su rol en el continente blanco. La ausencia argentina en la expedición vuelve a poner en discusión la continuidad y solidez de la política nacional para una de las regiones más estratégicas del planeta.