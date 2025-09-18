El Mago Sin Dientes se presentó en la Quinta de Olivos y quiso ver a Milei: “Quiero que me reciba como votante”

El mediático intentó nuevamente tener, sin éxito, un encuentro con el presidente. “La gente no llega a fin de mes, mis shows cayeron 40%”, afirmó.

Mago sin Dientes en la Quinta de Olivos. Foto: NA

Pablo “Mago sin Dientes” Cavaleiro se presentó nuevamente en una sede gubernamental para intentar conseguir una reunión con Javier Milei.

“Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes”, habló en la puerta de la Quinta.

El artista, un histórico militante del PRO que apoyó a Milei, se quejó de ver “ingresando influencers y twitteros” mientras a él le exigen un protocolo formal.

Mago sin Dientes en la Quinta de Olivos. Foto: Captura de video.

El Mago también reveló cómo la crisis impactó su propio trabajo: “Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota”.

A pesar de su difícil situación, el Mago sin Dientes aseguró que quiere “seguir apostando” por el Gobierno y que su objetivo es transmitirle al Presidente el sentir popular. “Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente”, afirmó, y agregó que “esto con otro gobierno no pasaba”.

También insistió en su pedido de unidad entre el PRO y La Libertad Avanza. “Yo quiero unirlos porque los veo muy muy separados”, dijo, recordando que en la última elección entró al cuarto oscuro y “no estaba la boleta” del PRO, el partido al que pertenece desde sus inicios.

Mago sin Dientes en la Quinta de Olivos. Foto: Captura de video.

El artista contó que sigue el camino burocrático que le indicaron en su visita anterior: “Me dijeron que redacte una carta y que esa carta la lleve a presidencia”, un trámite que espera le dé la posibilidad de ser recibido por el mandatario al que votó.