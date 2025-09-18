Reflexiones de Antonio Arcuri: Se hizo justicia
La Cámara de Diputados logró reunir en ambas votaciones los dos tercios necesarios para revertir la decisión del Ejecutivo de vetar dos leyes que vienen a paliar una situación muy grave de desfinanciamiento y falta de gestión.
En el caso de la Emergencia Pediátrica hubo 181 votos a favor y 60 en contra, mientras que para la ley de financiamiento universitario hubo 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones.
Los representantes del pueblo lograron reafirmar la voluntad de los argentinos de preservar valores fundamentales como la Educación y la Salud.