Reflexiones de Antonio Arcuri: Mussi siempre será el intendente de Berazategui

La muerte de Juan José Mussi causa una baja fundamental para el peronismo bonaerense.

Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui. Foto: X @jjosemussi

El fallecimiento de Juan José Mussi provoca en el peronismo de la provincia de Buenos Aires un inmenso dolor y una enorme pérdida ya que se va uno de los dirigentes con mayor experiencia, lucidez para observar la realidad y capacidad para superar disputas y alcanzar acuerdos.

Con 84 años Mussi se fue siendo intendente de Berazategui, pueblo al que literalmente dedicó su vida. En tiempos donde la política está tan desprestigiada Juan era de esos dirigentes que podía caminar todos y cada uno de los rincones de su distrito y recibir el respeto de propios y ajenos, de partidarios y adversarios que reconocían en su figura a un hombre comprometido con su gente.

Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui. Foto: X @jjosemussi

Quienes tuvimos el privilegio de compartir con él años en el gabinete bonaerense, en tiempos del gobernador Duhalde o interactuamos durante sus períodos de intendente, sabemos de su sensibilidad para entender lo que estaba pasando en el seno de la comunidad, sus problemas y necesidades. Quizá por su profesión de médico clínico (el tan necesario médico de familia), poseía una gran capacidad para entender a su interlocutor. comunicarse y expresar ideas y sentimientos en sintonía con quién lo estuviera escuchando, ya sea un presidente, un gran empresario o sencillos vecinos de un barrio cualquiera.

Como jefe comunal trabajó incansablemente por su distrito y los vecinos se lo reconocieron en seis ocasiones. Tenía a Berazategui en la cabeza y en el corazón y esa combinación lo hacía un ejemplo para otros intendentes que encontraban en él un ejemplo de trabajo y un compañero al que pedirle opinión o consultarlo sobre un tema de gestión.

Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui. Foto: X @jjosemussi

Sabía, porque recorrió su distrito un millón de veces y tenía la impronta justicialista en cada acción, que el bienestar del vecino dependía de muchos factores, pero hacía foco en mejorar la educación y la salud y promover la creación de trabajo.

Su huella como político deja un recuerdo imborrable. Siempre será EL intendente de Berazategui. Gracias Juan por tu amistad, descansa en paz querido compañero.

Por Antonio E. Arcuri