Jornada tensa en el Congreso: Diputados tratará el veto al financiamiento universitario y se realizará la Marcha Federal

Este miércoles aparece como una jornada clave para el Gobierno, ya que habrá una importante discusión en el Cámara Baja.

Llegan los primeros manifestantes al Congreso. FOTO: JUAN FOGLIA/ NA.

Este miércoles 17 de septiembre se espera una jornada de tensión, tanto adentro como afuera del Congreso. Mientras se desarrolle la sesión en Diputados que tratará los vetos de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, entre otros proyectos, se realizará la Marcha Federal, donde se espera una gran convocatoria.

La manifestación estará formada por agrupaciones políticas, estudiantes y sindicatos, además de los jubilados que se movilizan cada miércoles. Los motivos de la movilización son los vetos del presidente contra el financiamiento educativo y la emergencia pediátrica.

Marcha Federal Universitaria (NA)

Se espera la presencia de manifestantes desde el mediodía, con el pedido del rechazo de los vetos colocados desde el Ejecutivo. La medida tomada por Javier Milei se realizó el pasado 4 de septiembre, por lo que se buscará dejar sin efecto en el Congreso de la Nación.

La oposición necesita contar con los 3 tercios de los votos de ambas cámaras para rechazar el veto. Cabe recordar que en el Senado el rechazo fue con mayoría holgada, aunque en Diputados la brecha fue mucho más ajustada.

Sesión en Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Además, se llevará a cabo la ya tradicional marcha de los jubilados como protesta al plan económico de Milei y la delicada situación económica que viven los adultos mayores.

El Gobierno diseñó un gran operativo de seguridad con 1.100 efectivos de las fuerzas federales, a los que habrá que agregar uniformados de la Policía de la Ciudad para custodiar las calles por ser la fuerza de la jurisdicción.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, serán unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que totalizarían unos 1.100 uniformados.

Marcha universitaria en el Congreso. Foto: NA

Más allá de que habrá manifestantes que estarán en la zona desde temprano, la convocatoria fue realizada a las 17, mientras que el acto central se desarrollará a las 18. La Marcha Federal esta vez se realiza bajo el lema “Nuestro futuro no se veta”.

Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.