Facundo Tignanelli presentó un proyecto de ley para que la Ruta Provincial N°76 lleve el nombre de “Ricardo Horacio Iorio”

Une el sudoeste de la provincia de Buenos Aires con La Pampa y dio nombre a uno de los temas más recordados del grupo de heavy metal que lideraba, Almafuerte.

El presidente del bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli Foto: prensa

El presidente del bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto de ley para la imposición del nombre “Ricardo Horacio Iorio”, el músico fallecido en 2023, a la Ruta Provincial Nº 76, que une el sudoeste de la provincia de Buenos Aires con La Pampa, y que dio nombre a uno de los temas más recordados del grupo de heavy metal que lideraba, Almafuerte, llamado justamente Ruta 76, que hace referencia a esta carretera bonaerense y a la identidad argentina.

“Iorio siempre fue peronista y defendió la causa nacional. No se lo vamos a regalar a los libertarios”, señaló Tignanelli, quien en su proyecto hizo mención a que el artista “es conocido por su pertenencia a los ideales del peronismo y sus frases contundentes y polémicas que generaron tanto admiración como controversia”.

El diputado indicó que además de ser uno de los impulsores del género musical en la Argentina y fundador de bandas icónicas del metal nacional, escribía letras que “abordan temas políticos, sociales y culturales con gran profundidad y crítica”, y que “muchas se han convertido en himnos del rock argentino”.

Ricardo Iorio, NA

Tras hacer una reseña de su carrera, Tignanelli fundamentó que “en el álbum ‘Ultimando’ se encuentra la canción ‘Ruta 76’, la cual significa un tributo a la historia y la cultura de la provincia de Buenos Aires, centrándose en la región que recorre esta carretera emblemática. La letra rememora momentos del pasado, mencionando las pampas de Catriel y a los pueblos originarios, como los indígenas de Ventana y Cura Malal, quienes habitaron la zona antes de la llegada de los colonizadores europeos”.

Ricardo Iorio nació el 25 de junio de 1962 en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, y murió a los 61 años a raíz de un infarto en su casa de Coronel Suárez, el 24 de octubre de 2023, dejando un gran pesar entre los admiradores del géneros y los seguidores de bandas que marcaron una época del metal pesado, como lo fueron V8, Hermética y Almafuerte, además de su trayectoria como solista.