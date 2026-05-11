Marcha universitaria. Foto: NA

El día de mañana se dará una nueva Marcha Federal Universitaria en varios puntos del país con epicentro en Plaza de Mayo. Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, enfatizó que la convocatoria corresponde a una situación “hiperaguda” por el impacto de los recortes presupuestarios en el funcionamiento de las universidades nacionales.

En una conversación con Radio Mitre, Gelpi afirmó que la movilización surge en respuesta a las limitaciones presupuestarias impuestas por el Gobierno al sistema universitario tales como el freno a la Ley de Financiamiento Universitario. Subrayó también que este ajuste afecta a los salarios del personal docente y no docente, así como el funcionamiento de hospitales universitarios. “Es de público conocimiento cómo nos han limitado con los presupuestos”, señaló.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA Foto: NA

El rector de la UBA remarca que la problemática trasciende lo económico y pone en riesgo aspectos culturales del país. “Esto pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia”, agregó.

El problema del financiamiento

El dirigente universitario afirmó que la restricción de los fondos es el problema más urgente y que el deterioro de la educación superior compromete la posibilidad de una verdadera libertad. “La libertad es cuando usted puede razonar, crear y pensar, y eso se logra con educación”, sentenció.

Planteó además que la formación de criterio y pensamiento crítico depende de la fortaleza del sistema educativo y científico: “Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro”.

“Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números”, afirmó Gelpi en referencia a la pérdida de recursos humanos calificados. Y agregó: “Es imposible formar un docente, un investigador, un profesor, un médico de un día para el otro”.

Ricardo Gelpi, rector de la UBA Foto: NA

La discusión con el Gobierno

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había acusado a los rectores de impulsar una “extorsión política”, a lo que Gelpi respondió en defensa de la legitimidad de los reclamos.

“Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado”, aclaró. Además, comentó que los fondos transferidos por el Gobierno no se actualizan según la inflación, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo. “Estamos treinta y cinco, cuarenta por ciento por abajo”, detalló.

“Tengo la confianza de que la marcha sea grande, que sea multitudinaria. Se han movido todos los sectores”, afirmó y subrayó la defensa de la educación pública como protección del futuro del país.

Cuál es la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria

Las universidades públicas convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria para el martes 12 a las 17 horas. Un comunicado oficial señaló: “Es en defensa de la universidad pública para exigir que se ejecute de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacional y la Federación Universitaria Argentina (FUA) impulsan la convocatoria y prevén movilizaciones simultáneas en distintas ciudades con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha en Plaza de Mayo.

Paro universitario. Foto: NA

Uno de los ejes centrales es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.