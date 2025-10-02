Juan Pablo Lohlé: el gobierno de Milei, las elecciones que vienen y advertencia por la economía

El exembajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), España y Brasil se refirió a la actualidad del país.

Juan Pablo Lohlé, foto Twitter @jplohle

Juan Pablo Lohlé, exembajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), España y Brasil, analizó la actualidad del país en una entrevista con Fernando Mauri: del gobierno de Javier Milei y el apoyo económico de Estados Unidos a las perspectivas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“La disputa de Milei con el kirchnerismo es una disputa falsa. Milei tiene que disputar con la realidad, no con el kirchnerismo. A la situación él la define como que ya pasamos la peor, pero hay que salir a caminar, hay que mirar lo que está pasando. Eso explica los resultados electorales. Hay que ver si se repite en las elecciones nacionales”, sostuvo, entre otras cosas, en el canal de Youtube Fernando M.