Procesaron al gendarme que le disparó e hirió de gravedad a Pablo Grillo en una marcha en Congreso

Se trata de Héctor Guerrero, quien fue procesado sin prisión preventiva. Durante una marcha en marzo, el cabo disparó seis veces con su pistola lanzagases violando el protocolo.

Homenaje a Pablo Grillo en Congreso. Foto: NA

La Justicia Federal decidió procesar sin prisión preventiva a Héctor Guerrero, el gendarme acusado de haber herido gravemente al fotógrafo Pablo Grillo, al dispararle un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una manifestación en frente al Congreso en marzo.

La jueza María Servini firmó el fallo que imputa al cabo por los delitos de ‘Lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad’.

El expediente judicial no solo se centra en la herida a Grillo, sino que también revela un patrón de uso indebido de la fuerza. El Juzgado determinó que Guerrero efectuó el disparo que impactó en Grillo de manera prohibida y que, además, realizó otros cinco disparos con el mismo accionar irregular.

Como consecuencia del procesamiento, la jueza Servini ordenó también el embargo de los bienes del gendarme, quien disparó de manera antirreglamentaria, ya que lo hizo de manera horizontal.

El incidente ocurrió el pasado 12 de marzo, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional, cuando Grillo, quien cubría la protesta, recibió el impacto de un cartucho en la cabeza.

El reportero gráfico sufrió una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”, lesiones que demandaron múltiples cirugías y que lo obligaron a permanecer internado durante varios meses.

Pablo Grillo, el fotógrafo herido en Congreso. Foto: Instagram @pablo.grillo.39

Rehabilitación de Grillo

Los familiares del fotógrafo de 35 años dieron a conocer,-a través de las redes sociales, un nuevo informe sobre su salud, según el cual “su evolución es positiva”.

“Sigue en el Hospital de Rehabilitación Rocca, está empezando a comer con ayuda, se sienta y se levanta con asistencia, y le están administrando medicación para que esté más reactivo. Seguimos para adelante, lento pero a paso firme”, agrega el parte.