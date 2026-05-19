Mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

La discusión interna dentro de La Libertad Avanza ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno, cuyas autoridades tienen previsto reactivar el funcionamiento de la mesa política en Casa Rosada la próxima semana. A pesar de los fuertes cruces en redes sociales entre los sectores que se alinean detrás del asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los principales operadores del espacio volverán a compartir un ámbito de debate institucional próximamente.

El encuentro formal se desarrollará el martes 26 de mayo a las 11 de la mañana y se llevará adelante en las oficinas del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La convocatoria contará con la asistencia de los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, sumando además la presencia de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem junto al propio Santiago Caputo.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Fuentes gubernamentales indicaron que el malestar reciente formará parte de las conversaciones, aunque varios funcionarios anticiparon que los involucrados optarán por minimizar la disputa públicamente y se respaldarán en las aclaraciones que el presidente de la Cámara de Diputados ya expuso ante el Gabinete y el bloque parlamentario.

El origen visible del conflicto se desató el pasado sábado 16 de mayo, momento en el que Santiago Caputo vinculó al entorno de Martín Menem con la administración de una cuenta anónima en Twitter que tiempo atrás había publicado cuestionamientos hacia el presidente Javier Milei. Ante esta situación de paridad de fuerzas dentro de la estructura estatal, el jefe de Estado optó por mantener una estricta neutralidad para equilibrar las posiciones del denominado “Triángulo de Hierro”, una postura que un funcionario del Poder Ejecutivo caracterizó al señalar a Infobae “es una interna propia del poder y debe resolverse por los canales naturales”.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Cabe resaltar que algunos sectores del Gobierno le restaron dramatismo a los intercambios virtuales y recordaron que Caputo manifestó que se retirará de la gestión pública “cuando él lo disponga” y que mientras tanto hará su “mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez”. En paralelo, otros analistas internos observan con cuidado el impacto institucional de estas disputas en un contexto donde el Gobierno busca retomar la iniciativa política y volver a instalar sus logros económicos.

Deuda de 2001: el oficialismo busca aprobar en el Senado el acuerdo con los fondos acreedores por el default

El oficialismo buscará este martes avanzar en el Senado con el proyecto que habilita el acuerdo alcanzado entre la Argentina y los fondos acreedores que mantuvieron litigios por el default de 2001. Esta iniciativa será debatida en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones, luego de que la semana pasada debiera volver a comisión por modificaciones incorporadas por La Libertad Avanza.

El expediente estuvo muy cerca del recinto, pero una adenda presentada por el Poder Ejecutivo modificó algunos puntos técnicos vinculados a los plazos y obligó a reabrir el tratamiento legislativo. El oficialismo busca obtener este martes un nuevo dictamen para intentar llevar el proyecto al recinto en la próxima sesión de la Cámara alta.

El proyecto enviado por el Gobierno ratifica el acuerdo alcanzado en tribunales de Nueva York con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda posterior al default de 2001 y autoriza al Estado argentino a cancelar las obligaciones derivadas de esos juicios.